Бухара готовится к вступительным экзаменам

В минувшую субботу, 29 августа, в Бухаре протестировали подготовленные к вступительным экзаменам в вузы области площадки, чтобы уже 2 сентября реальные испытания прошли без единого эксцесса.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В Бухаре, как и по всей республике, полным ходом идет подготовка к вступительной кампании-2020. В минувшие выходные все площадки для тестирования проверили и отработали порядок приема абитуриентов.

Все организовали так, как если бы это были настоящие тестовые испытания: прохождение КПП, дезинфекционные туннели, устройства идентификации личности, условные задания и другое. За процессом наблюдали представители областной администрации, центра санэпидемнадзора, департамента здравоохранения и других ответственных структур. За порядком следили нацгвардейцы.

Как сообщили в областном отделении государственного центра тестирования (ГЦТ), всего в области в этом непростом году допущены до экзаменов 66 308 абитуриентов, 64 453 из которых – жители Бухарской области.

Вступительные испытания в этом году будут проходить в две смены со 2 по 12 сентября. В Бухаре для этого подготовлено три площадки. Так, в первый день спорткомплекс "Бухоро" примет 1 080 абитуриентов, спорткомплекс "Умид" — 1260, а теннисный комплекс "Дилкушо" — 960 человек. Таким образом, за раз смогут сдать экзамены лишь 3300 молодых людей.

По словам руководителя областного ГЦТ Неъмата Севинчева, помимо строгого контроля за самим процессом тестирования, во всех экзаменационных зонах будут действовать не менее жесткие санитарные условия. Это должно исключить возможность распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба хокимията Бухарской области Подготовка объектов для сдачи вступительных экзаменов

“Абитуриент допускается до экзаменов исключительно в тот день и час, которые указаны в его пропуске. Но перед тем, как сесть за парту, ему предстоит пройти ряд процедур, связанных с идентификацией личности и медицинской проверкой” — объясняет Севинчев.

А проверять медики будут в первую очередь температуру. Если она превышает 37 градусов, больного увезут в клинику и сдать свой экзамен он сможет только спустя четыре дня после окончания национального тестирования.

Не менее жесткий контроль организован и в сфере безопасности. Если у абитуриента обнаружат запрещенные предметы, о вузе на ближайший год можно будет забыть.

“Абитуриенту предстоит пройти видеоидентификацию. Если компьютер не сможет подтвердить личность человека, она устанавливается при помощи сканера отпечатков пальцев. Неутвержденный участник будет доставлен в отделение ОВД, а подтвержденная личность получит специальный ящик для утилизации масок и перчаток, а также, собственно, сами средства индивидуальной защиты, и сможет пройти дальше”, - продолжает Севинчев.

Пресс-служба хокимията Бухарской области Абитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены

Парты расположены с учетом социальной дистанции так, что на каждого человека приходится шесть квадратных метров территории. Наблюдать за процессом посредством вращающихся на 360 градусов камер будет специальная группа мониторинга. Запись будет транслироваться в сети Интернет в режиме онлайн.

В этом году подано рекордное количество заявлений - более полутора миллионов. Средний конкурс на бакалавриат по стране превышает 10 человек на место. Зато сдавать претендентам придется всего два экзамена из пяти.