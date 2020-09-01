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Вакцинация от COVID-19 начнется в Москве уже 5 сентября

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В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Вакцинация добровольцев от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований начнется в Москве 5-7 сентября в девяти-десяти клиниках, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса пройдут в семи государственных медучреждениях российской столицы. По словам Гинцбурга, перечень этих клиник планируется расширить до 20.

"Где-то 3-4... сентября развезут (вакцину. — Прим. ред.) по клиникам по московским. Для начала девять-десять клиник будет, а потом до 20 это доведем, отработаем на относительно небольшом количестве. Потом будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им... проведут необходимые исследования, анализы, это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания. И наверное где-то 5-6, ну 7 (сентября. — Прим. ред.) уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев", — заявил он.

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Напомним, Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Ее назвали "Спутник V".

РФПИ получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что вторая вакцина против коронавируса появится в стране уже в сентябре.

Теги:
Россия, вакцинация, Вакцина, коронавирус, Москва



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