Соревнования проводились в Коканде на одном из полигонов Восточного военного округа Вооруженных сил республики.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Команда из Узбекистана стала победителем конкурса "Дорожный патруль" Армейских международных игр (АрМИ-2020), который впервые проводился в республике, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

Соревнования прошли в Коканде на одном из полигонов Восточного военного округа Вооруженных сил Узбекистана.

"Команда Узбекистана заняла первое место в конкурсе "Дорожный патруль" в рамках АрМИ-2020", — говорится в публикации.

Второе место заняли военные России, третье — команда Беларуси, которая впервые приняла участие в этом конкурсе.

Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана Военные Узбекистана выиграли конкурс "Дорожный патруль" на АрМИ-2020

Конкурс "Дорожный патруль" включал состязания автоинспекторов в экстремальном вождении автомобиля Nexia-3, замену колеса техническим персоналом, регулирование дорожного движения, тушение пожара, оказание первой медицинской помощи пострадавшему в результате ДТП, а также стрельбу из пистолета Макарова и автомата Калашникова.