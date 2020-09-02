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Конкурс Дорожный патруль в Коканде

Военные Узбекистана выиграли конкурс "Дорожный патруль" на АрМИ-2020

Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Общество
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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (29)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200902/14891477/Voennye-Uzbekistana-vyigrali-konkurs-Dorozhnyy-patrul-na-ArMI-2020.html

Соревнования проводились в Коканде на одном из полигонов Восточного военного округа Вооруженных сил республики.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Команда из Узбекистана стала победителем конкурса "Дорожный патруль" Армейских международных игр (АрМИ-2020), который впервые проводился в республике, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

YouTube / Минобороны России
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Соревнования прошли в Коканде на одном из полигонов Восточного военного округа Вооруженных сил Узбекистана.

"Команда Узбекистана заняла первое место в конкурсе "Дорожный патруль" в рамках АрМИ-2020", — говорится в публикации.

Второе место заняли военные России, третье — команда Беларуси, которая впервые приняла участие в этом конкурсе.

Военные Узбекистана выиграли конкурс Дорожный патруль на АрМИ-2020
Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Военные Узбекистана выиграли конкурс "Дорожный патруль" на АрМИ-2020

Конкурс "Дорожный патруль" включал состязания автоинспекторов в экстремальном вождении автомобиля Nexia-3, замену колеса техническим персоналом, регулирование дорожного движения, тушение пожара, оказание первой медицинской помощи пострадавшему в результате ДТП, а также стрельбу из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (29)
Теги:
Ферганская область, военные, Узбекистан, АрМИ-2020



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