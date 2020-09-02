В США назвали опаснейший российский боевой самолет

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Опаснейшим российским военным самолетом является сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, такое мнение высказал военный эксперт Петр Бутовский в американском журнале Aviation Week & Space Technology.
Бутовский назвал Ту-160 самым большим военным самолетом в мире. Автор отметил боевые качества бомбардировщика, указав, что после предстоящей модернизации он получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета.
Автор также упомянул участие Ту-160 в борьбе с терроризмом в Сирии и их полеты в Венесуэлу и Южную Африку.
Ранее американский журнал Military Watch написал, что атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году, может стать самым опасным кораблем РФ.