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Контрольно-пропускной пункт на границе

Кыргызстан открыл пункты пропуска на границе с Узбекистаном

© Sputnik / Самвел Сепетчян
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200902/14895348/Kyrgyzstan-otkryl-punkty-propuska-na-granitse-s-Uzbekistanom.html

Заработали следующие КПП: "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный", "Кадамжай-автодорожный", "Маданият-автодорожный" и "Баймак-автодорожный".

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня снимаются все ограничения на въезд и выезд граждан и транспортных средств через пункты пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Въезжать на территорию республик можно без ограничений, однако строго соблюдая санитарно-эпидемиологические требования.

"Лица, находившиеся в Кыргызстане последние 14 дней или имеющие справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в течение последних 72 часов, не подлежат карантинному контролю при въезде в Узбекистан", — говорится в сообщении Государственной пограничной службы КР.

Лица должны пройти в пунктах пропуска термометрию и опрос с заполнением анкеты.

"Граждане Узбекистана, выехавшие из Кыргызстана и находящиеся только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращении в республику. Во всех остальных случаях лица, въезжающие в Кыргызстан и Узбекистан, подлежат карантинному контролю в  порядке, установленном в этих странах", — добавили в ведомстве.

Пропуск граждан через кыргызско-узбекскую государственную границу осуществляется в КПП "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный", "Кадамжай-автодорожный", "Маданият-автодорожный" и "Баймак-автодорожный".

Между тем на транспорте можно пересечь границу только через пункты пропуска  "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Кадамжай-автодорожный".

Теги:
пропускной пункт, Узбекистан, граница, Кыргызстан



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