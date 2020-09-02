Кыргызстан открыл пункты пропуска на границе с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня снимаются все ограничения на въезд и выезд граждан и транспортных средств через пункты пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Въезжать на территорию республик можно без ограничений, однако строго соблюдая санитарно-эпидемиологические требования.

"Лица, находившиеся в Кыргызстане последние 14 дней или имеющие справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в течение последних 72 часов, не подлежат карантинному контролю при въезде в Узбекистан", — говорится в сообщении Государственной пограничной службы КР.

Лица должны пройти в пунктах пропуска термометрию и опрос с заполнением анкеты.

"Граждане Узбекистана, выехавшие из Кыргызстана и находящиеся только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращении в республику. Во всех остальных случаях лица, въезжающие в Кыргызстан и Узбекистан, подлежат карантинному контролю в порядке, установленном в этих странах", — добавили в ведомстве.

Пропуск граждан через кыргызско-узбекскую государственную границу осуществляется в КПП "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный", "Кадамжай-автодорожный", "Маданият-автодорожный" и "Баймак-автодорожный".

Между тем на транспорте можно пересечь границу только через пункты пропуска "Достук-автодорожный", "Кызыл-Кия-автодорожный" и "Кадамжай-автодорожный".