В Узбекистан идет похолодание

В республике планируют привить от гриппа миллион человек и начались вступительные экзамены. Подробности - читайте в обзоре.

Учебный год для студентов 2−4 курсов вузов начался сегодня в дистанционной форме. Правда, объявлено об этом официально было сегодня ночью, что вызвало недовольство граждан в соцсетях.