В Узбекистан идет похолодание

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Узбекистане наступает настоящая осень - в ближайшие дни значительно похолодает, сообщает Узгидромет.
"2 и 3 сентября территория Узбекистана будет находиться под влиянием слабо циклонической циркуляции", - говорится в сообщении.
Территория Узбекистана будет находиться под влиянием периферии антициклона вторжения, который будет проходить по территории Казахстана.
Уже 6 сентября температура постепенно понизится и составит ночью +12…+17 градусов, днем — +25…+30 градусов.
Местами по республике возможно усиление ветра до 15-20 м/с.