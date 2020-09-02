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Золотая осень

В Узбекистан идет похолодание

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200902/14895533/V-Uzbekistan-idet-pokholodanie.html

Уже 6 сентября температура постепенно понизится и составит ночью +12…+17 градусов, днем — +25…+30 градусов.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Узбекистане наступает настоящая осень - в ближайшие дни значительно похолодает, сообщает Узгидромет.

"2 и 3 сентября территория Узбекистана будет находиться под влиянием слабо циклонической циркуляции", - говорится в сообщении.

Территория Узбекистана будет находиться под влиянием периферии антициклона вторжения, который будет проходить по территории Казахстана.

Уже 6 сентября температура постепенно понизится и составит ночью +12…+17 градусов, днем — +25…+30 градусов.

Местами по республике возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Теги:
похолодания, погода, Узбекистан, Узбекистан



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