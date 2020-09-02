20:19 02 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Студенты в аудитории

Когда первокурсники Узбекистана начнут учебу — новая дата

Facebook / Inha University in Tashkent
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200902/14895885/Kogda-pervokursniki-Uzbekistana-nachnut-uchebu--novaya-data.html

Учебный год для студентов 2−4 курсов вузов начался сегодня в дистанционной форме. Правда, объявлено об этом официально было сегодня ночью, что вызвало недовольство граждан в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Занятия для студентов первых курсов вузов Узбекистана планируется начать со 2 октября, заявил пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования Фарход Бабашев.

О форме обучения пока не сообщается.

Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
© Sputnik /
Где, как и когда пройдут вступительные экзамены

Учебный год для студентов 2−4 курсов вузов начался 2 сентября в дистанционной форме.

Кроме того, с сегодняшнего дня учебный год начался и в академических лицеях. Обучение также проходит в онлайн-режиме. 

Также сегодня стартовали вступительные экзамены в государственные вузы. В связи с эпидемситуацией было решено проводить их на свежем воздухе под открытым небом.

А вот вступительные испытания в лицеи пройдут с 7 по 14 сентября. Окончательное решение на счет формы обучения будет объявлено вместе с результатами экзаменов.

Что касается поступления в магистратуру, то сегодня было объявлено, что вступительные экзамены пройдут с 8 по 20 сентября.

Теги:
Министерство высшего и среднего специального образования, Узбекистан, учеба, ВУЗ, высшее образование, Образование



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Леди Гага на церемонии VMA-2020
VMA-2020: лучшие моменты и победители - фотолента
Лукашенко об отношениях с Западом: "Европа и США спят и видят, чтобы я сдох"
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться