Когда первокурсники Узбекистана начнут учебу — новая дата

Учебный год для студентов 2−4 курсов вузов начался сегодня в дистанционной форме. Правда, объявлено об этом официально было сегодня ночью, что вызвало недовольство граждан в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Занятия для студентов первых курсов вузов Узбекистана планируется начать со 2 октября, заявил пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования Фарход Бабашев.

О форме обучения пока не сообщается.

Учебный год для студентов 2−4 курсов вузов начался 2 сентября в дистанционной форме.

Кроме того, с сегодняшнего дня учебный год начался и в академических лицеях. Обучение также проходит в онлайн-режиме.

Также сегодня стартовали вступительные экзамены в государственные вузы. В связи с эпидемситуацией было решено проводить их на свежем воздухе под открытым небом.

А вот вступительные испытания в лицеи пройдут с 7 по 14 сентября. Окончательное решение на счет формы обучения будет объявлено вместе с результатами экзаменов.

Что касается поступления в магистратуру, то сегодня было объявлено, что вступительные экзамены пройдут с 8 по 20 сентября.