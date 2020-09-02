Режиссер фильма о Беслане: страшнее трагедии в новейшей истории не было

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В этой картине режиссер Александр Рогаткин постарался развеять мифы и домыслы вокруг трагедии. Также в фильме делятся своими воспоминаниями очевидцы.

© Sputnik / Денис Абрамов Траурные мероприятия в Беслане

Рогаткин отметил, что эта история уже как 16 лет разрывает общество на части. По его словам, в последнее время очень много людей паразитируют на бесланской трагедии.

В основном, все альтернативные теории, мифы и легенды возникли с подачи Юрия Савельева, который в то время был депутатом от фракции "Родина" и членом парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта.

"Он (Савельев. — Sputnik) не захотел подписывать официальный доклад и выпустил свой, альтернативный, на семь томов, где уверял, что никаких самодельных взрывных устройств у террористов не было, что по залу били спецназовцы из огнеметов, что это и послужило причиной гибели такого количества заложников. Мол, не захотели отпускать террористов и решили угробить всех. И вот эту идею муссируют наши либеральные оппозиционные СМИ, муссируют на Западе все эти годы", — отметил режиссер документального фильма.

© Sputnik / Денис Абрамов Траурные мероприятия в Беслане

Рогаткин подчеркнул, что и прокуратура, и оборонное предприятие НПО "Базальт" проверяли эту версию.

"На подмосковном полигоне построили модель вот этой стены спортзала из того же кирпича, из той же штукатурки, батареи повесили, как в школе, толщина стены была вот как раз два кирпича. И пытались выстрелить по ней из гранатометов, пулеметов, штурмового гранатомета. Эксперты "Базальта" пришли к выводу, что на тот момент, на 2004 год, ни гранатомета не существовало такого, ни огнемета, ни штурмового гранатомета, который мог бы пробить стену толщиной в два кирпича и сделать такой вывал", — добавил режиссер в беседе с РИА Новости.

Был и другой эксперимент: перед этой стеной разместили стул с самодельным взрывным устройством. Результат был аналогичный.

Однако многие журналистские расследования были основаны именно на докладе Савельева. И каждый год они транслируют ложные необоснованные сведения о той трагедии, подчеркнул Рогаткин.

По его словам, один из мифов — то, что все ждали приезда "президента Ичкерии" Аслана Масхадова, и якобы спецназ начал операцию, чтобы его туда не пустить и не делать тем самым из него героя.

© Sputnik / Денис Абрамов Траурные мероприятия в Беслане

"Опять же, Савельев настаивает, что когда дети разбегались, террористы не стреляли по заложникам. Показывают какие-то фотографии, мол, смотрите, двор пуст, никого нет. Но это странные вещи, потому что есть масса других фотографий, свидетельства заложников. Тот же фотограф, на которого он ссылается, призывает: "Ребята, кто говорит, что террористы не стреляли в заложников, тот врет". Ну и плюс, конечно, в этом фильме много человеческих историй, трагедий, как люди все эти годы живут с этим, как создают новые семьи, продолжают рожать детей", — продолжил Рогаткин.

Он поделился, что в процессе съемок сложностей почти не возникало: остались много свидетелей и бывших заложников.

Рогаткин признается: кто-то из них отказывается и не хочет вспоминать те события, а кто-то, наоборот, охотно делится подробностями.

© Sputnik / Денис Абрамов Траурные мероприятия в Беслане

Режиссер отметил, что отношение у всех доброжелательное. Комментарии для фильма дали даже члены комитета "Матери Беслана", "хотя они придерживаются альтернативной точки зрения профессора Савельева".