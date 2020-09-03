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Налоги. Расчеты

В Узбекистане появилась система общественного контроля "Налоговый партнер"

NALOG
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200903/14897413/V-Uzbekistane-poyavilas-sistema-obschestvennogo-kontrolya-Nalogovyy-partner.html

Теперь каждый обратившийся гражданин может отслеживать состояние своего заявления в режиме реального времени.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана внедрил систему общественного контроля "Налоговый партнер", сообщили в пресс-службе.

"Надо признать, потребители не всегда уделяют таким случаям достаточного внимания. Потому что в одиночку сложно, а иногда просто невозможно найти положительное решение проблемы. Именно с целью применения общественного контроля для борьбы с теневой экономикой ГНК внедрил новую систему", - говорится в информации.

Новая информационная система призывает граждан к сотрудничеству с Государственной налоговой службой в выявлении факторов теневой экономики. Оно возможно через телеграм-бот @soliq_hamkor_bot и портал государственных налоговых электронных услуг налоговых органов my.soliq.uz.

Партнер должен сообщить органам налоговой службы о действиях или бездействии налогоплательщика, налогового агента или другого лица, ответственность за которые установлена Налоговым кодексом. Главное требование: информация, предоставляемая партнером, должна быть точной, полной и достоверной.

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Теперь каждый обратившийся гражданин может отслеживать состояние своего заявления в режиме реального времени.

Теги:
Государственный налоговый комитет, налоги, Узбекистан, Узбекистан



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