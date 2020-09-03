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В Агентстве развития государственной службы при президенте новые назначения

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200903/14899489/V-Agentstve-razvitiya-gosudarstvennoy-sluzhby-pri-prezidente-novye-naznacheniya.html

На руководящие должности назначены ответственные лица, приступившие к исполнению своих обязанностей.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Согласно указу главы республики, первым заместителем директора Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана стал Хасанов Атабек Абдирашидович.

Прежде он работал начальником отдела кадров и развития человеческих ресурсов в этом же учреждении. 

Пресс-служба Агентства развития государственной службы
Хасанов Атабек Абдирашидович

Атабек Хасанов родился в 1985 году в городе Алмалык Ташкентской области. Он окончил бакалавриат (2006 г.) и магистратуру (2008 г.) Национального университета Узбекистана. Кроме того, в 2013 году завершил учебу в Академии государственного управления при президенте. 

На должность заместителя директора Агентства развития госслужбы назначен Мусаев Амиртемурхон Фатихович. Ранее он занимал ответственный пост в Администрации президента.

Пресс-служба Агентства развития государственной службы
Мусаев Амиртемурхон Фатихович

Амиртемурхон Мусаев родился в 1967 году в Ташкенте. В 1992-м окончил Ташкентский государственный технический университет. В 2015 году был награжден медалью "За верную службу".




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