Власти Узбекистана доставили из Самарской области еще 922 соотечественника

Ранее в пункте временного размещения в российском Кинеле сообщали, что по состоянию на 28 августа в этом городе находилось около двух тысяч граждан республики, при этом все они обеспечиваются питанием.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Специальный поезд "Узбекистон темир йуллари" доставил на родину 922 гражданина Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

Власти РУз с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее пресс-служба МИД сообщала, что с 28 августа узбекская сторона будет еженедельно вывозить на поездах из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, застрявших в России из-за закрытия сообщения.

"Специальный поезд АО "Узбекские железные дороги" отправился в Узбекистан 31 августа со станции "Кинель" в Самарской области с 922 гражданами. Он прибыл в Самарканд вечером 2 сентября", — говорится в публикации на Telegram-канале Минтранса.

Все пассажиры по прибытии были отправлены на карантин.

Ранее начальник пункта временного размещения в российском Кинеле Глеб Мельников сообщал, что по состоянию на 28 августа в этом городе находилось около двух тысяч граждан Узбекистана, при этом все они обеспечиваются питанием.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. В мае-августе в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях неоднократно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовали вывоз более семи тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.