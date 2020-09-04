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В Агентстве по развитию президентских школ новое назначение

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Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200904/14903946/V-Agentstve-po-razvitiyu-prezidentskikh-shkol-novoe-naznachenie.html

Заместителем директора Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров стал Амирулла Хазратович Абдуллаев.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Постановлением правительства заместителем директора Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров назначен Амирулла Хазратович Абдуллаев. Об этом сообщили в Минюсте. 

Ранее Абдуллаев занимал должность директора Специализированной школы имени Мухаммада ал-Хоразмий. Он осуществлял свою профессиональную деятельность в данном образовательном учреждении с января 2018 года. 

Абдуллаев обучался в бакалавриате Гулистанского государственного университета. В вузе Хиросимы (Япония) он получил степень магистра. С сентября 2015-го работал менеджером Центра непрерывного образования при Университете Инха в Ташкенте.

Отметим, что данное агентство образовано указом президента от 9 сентября 2019 года.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, президентская школа, назначение



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