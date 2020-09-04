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Молодожены на узбекской свадьбе принимают поздравления гостей

В Узбекистане новобрачные смогут иметь двойную фамилию

© Sputnik / Дмитрий Матвеев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200904/14904975/V-Uzbekistane-novobrachnye-smogut-imet-dvoynuyu-familiyu.html

К тому же в архивах ЗАГС упразднена штатная единица архивариуса и введены должности инспектора 1 и 2 категории.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Накануне правительством Узбекистана принято постановление, согласно которому в стране будет усовершенствована система регистрации брака. Об этом сообщили в Агентстве государственных услуг при Минюсте.

Согласно документу, отныне новобрачным разрешено иметь двойную фамилию. Например, невеста и жених могут взять наследственное родовое имя друг друга и при этом не отказываться от своего. Кроме того, в архивах ЗАГС упразднена штатная единица архивариуса и введены должности инспектора 1 и 2 категории.

К тому же сотрудники органов ЗАГС по условиям оплаты труда и материального стимулирования приравниваются к работникам отделов территориальных управлений Агентства госуслуг:

  • заведующий отделом ЗАГС – к начальнику отдела;
  • инспектор 1 категории – к главному специалисту;
  • инспектор 2 категории – к ведущему специалисту;
Рука ребенка
© CC0 / pixabay
С 1 сентября ЗАГСы Узбекистана будут сами оформлять документы о рождении ребенка

Напомним, с 1 апреля органы ЗАГС Узбекистана перешли в подчинение Агентству государственных услуг при Министерстве юстиции. Ранее их основную деятельность — регистрацию браков и предупреждение разводов — контролировали хокимияты районов и городов.

Отметим, что в период карантина из-за пандемии коронавируса в Ташкенте было зарегистрировано более трех тысяч браков. С введением карантинного режима заявки в ЗАГС стали подавать онлайн, через Единый портал госуслуг.

Теги:
постановление, Узбекистан, ЗАГС, свадьба



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