В Узбекистане новобрачные смогут иметь двойную фамилию

К тому же в архивах ЗАГС упразднена штатная единица архивариуса и введены должности инспектора 1 и 2 категории.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Накануне правительством Узбекистана принято постановление, согласно которому в стране будет усовершенствована система регистрации брака. Об этом сообщили в Агентстве государственных услуг при Минюсте.

Согласно документу, отныне новобрачным разрешено иметь двойную фамилию. Например, невеста и жених могут взять наследственное родовое имя друг друга и при этом не отказываться от своего. Кроме того, в архивах ЗАГС упразднена штатная единица архивариуса и введены должности инспектора 1 и 2 категории.

К тому же сотрудники органов ЗАГС по условиям оплаты труда и материального стимулирования приравниваются к работникам отделов территориальных управлений Агентства госуслуг:

заведующий отделом ЗАГС – к начальнику отдела;

инспектор 1 категории – к главному специалисту;

инспектор 2 категории – к ведущему специалисту;

Напомним, с 1 апреля органы ЗАГС Узбекистана перешли в подчинение Агентству государственных услуг при Министерстве юстиции. Ранее их основную деятельность — регистрацию браков и предупреждение разводов — контролировали хокимияты районов и городов.

Отметим, что в период карантина из-за пандемии коронавируса в Ташкенте было зарегистрировано более трех тысяч браков. С введением карантинного режима заявки в ЗАГС стали подавать онлайн, через Единый портал госуслуг.