Военные медики Узбекистана добились самых высоких результатов на всех этапах конкурса, обновили собственные рекорды 2019 года и заслуженно стали победителями конкурса.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Завершился конкурс "Военно-медицинская эстафета" в рамках VI Международных армейских игр "АрМИ-2020" на горном полигоне "Фориш".

Военные медики Узбекистана добились самых высоких результатов на всех этапах конкурса, обновили собственные рекорды 2019 года и заслуженно стали победителями конкурса.

На этапе конкурса "Индивидуальное мастерство" член отечественной сборной старший лейтенант медицинской службы Санжарбек Аъзамов набрал 1 645 баллов, обновив при этом рекорд конкурса за 2019 год, установленный также представителем этой сборной.

По итогам преодоления полосы препятствий среди участников среднего и младшего медицинского персонала ещё один представитель республики младший сержант Валижон Бегалиев набрал 339 баллов и установил рекорд конкурса.

© Sputnik / Военно-медицинская эстафета АрМИ-2020: новые рекорды Узбекистана

Член женской сборной Узбекистана младший сержант Лилия Манасипова набрала 295 баллов и превзошла собственный рекорд, установленный в 2019 году.

На этапе конкурса "Коллективное первенство" как мужская, так и женская сборные Республики Узбекистан обновили свои же рекорды, установленные по итогам конкурса в 2019 году, когда горный полигон "Фориш" впервые принял участников данного конкурса, с 07'35,9'' (мужчины) и 11'35,6'' (женщины) на 6'28,8'' и 10'09,2'' соответственно.

© Sputnik / Военно-медицинская эстафета АрМИ-2020: новые рекорды Узбекистана

По результатам всех этапов конкурса, набравшая в итоге 12 857 баллов, чемпион игр прошлого года – сборная военных медиков Министерства обороны Республики Узбекистан смогла с честью защитить титул и стала победителем конкурса и в этом году.

© Sputnik / Военно-медицинская эстафета АрМИ-2020: новые рекорды Узбекистана

У сборной Российской Федерации 10 110 баллов и второе место, сборная Республики Беларусь смогла набрать 6 585 баллов и заняла призовое третье место.

Далее места среди участников конкурса распределились в следующем порядке: сборная Республики Таджикистан, сборная Вьетнама и сборная Палестины.

Победители награждены ценными призами, в том числе автомобилем Gentra. На церемонии награждения принял участие заместитель министра обороны Республики Узбекистан полковник Хамдам Каршиев.

© Sputnik / Военно-медицинская эстафета АрМИ-2020: новые рекорды Узбекистана

Церемония закрытия Мждународного конкурса "Военно-медицинская эстафета" завершилась большой концертной программой и артиллерийским салютом.