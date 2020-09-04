Коронавирус в Узбекистане: главное на 4 сентября

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Динамика заражений
По состоянию на 17:00 часов 4 сентября, количество граждан, инфицированных коронавирусом, в стране достигло 42 998. Из 95 новых случаев выявлены: 65 – в столице; 11 - в Ташкентской области; 8 – в Джизакской области; 6 – в Андижанской области; 4 – в Навоийской области; 1 – в Республике Каракалпакстан.
Динамика выздоровлений
Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 216 пациентов. Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 40 392 (+216) человека - 93%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходит лечение 2 268 пациентов.
Летальные исходы
В стране к этому часу от коронавируса скончались еще два пациента: мужчина, 52-летний Т.Х., житель Мирабадского района города Ташкент и мужчина, 42-летний Б.М., житель Юнус-Абадского района города Ташкент.
У зараженного коронавирусом ребенка в Узбекистане заподозрили синдром Кавасаки
Сотрудница отдела по борьбе с коронавирусом Барно Абдусаматова в ходе брифинга в АИМК ответила на вопрос, выявляли ли в Узбекистане синдром Кавасаки, который встречается у детей в развитых странах после заражения коронавирусом.
Синдром Кавасаки в Узбекистане пока не наблюдается. У одного ребенка подозревали наличие синдрома, но его анализы вышли отрицательными.
Какие уроки отменили в школах Узбекистана
Министерство народного образования Узбекистана разработало типовое расписание уроков на I четверть 2020/2021 учебного года, адаптированное к работе средних школ в условиях пандемии.
В целях защиты здоровья учащихся не рекомендуется в начале учебного года проведения следующих уроков:
- физкультура;
- допризывная военная подготовка;
- музыка;
- изобразительное искусство и рисование;
- технология;
- воспитание.
️Уроки по данным предметам будут осваиваться посредством дистанционных занятий через телеканалы.
The Lancet опубликовал результаты исследований российской вакцины Sputnik V
Опубликованный материал отвечает на критику зарубежных экспертов и вносит долгожданную ясность – разработка российских ученых, оказавшаяся первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции, не только эффективна в борьбе с болезнью, но и безопасна для применения.
Узбекистан остановил экспорт газа в Таджикистан
Кроме того, поставки голубого топлива в республику прекратил Казахстан, но только на сентябрь.
На одном из июльских совещаний под председательством президента Шавката Мирзиёева говорилось, что из-за пандемии коронавируса экспорт добываемого в Узбекистане природного газа в Китай сократился в три раза, а в Россию — полностью прекратился.
Распространение COVID-19 в мире
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 26,3 млн человек. Зафиксировано свыше 869 тысяч летальных исходов, вылечилось 17,5 млн жителей.