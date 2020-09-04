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Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте

В Ташкенте закроют некоторые автобусные рейсы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200904/14911333/V-Tashkente-zakroyut-nekotorye-avtobusnye-reysy.html

В тех направлениях, где наблюдается большой пассажиропоток, автобусы небольшой вместимости Isuzu будут заменены на более объемные Mercedes-Benz.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В Ташкенте закроют часть автобусных рейсов, а некоторые маршруты изменятся, сообщает транспортное управление.

"С 15 сентября закрываются автобусные рейсы № 20, 23 и 60. По измененным маршрутам будут курсировать автобусы №  30, 34, 49, 72, 76, 134, 141 и 155", - говорится в сообщении.

С этой даты маршрутные такси № 1, 6, 31, 80, 93, 110, 135, 136, 168 также будут ходить по новым маршрутам, а рейсы № 72, 83 и 173 закроются.

В тех направлениях, где наблюдается большой пассажиропоток, автобусы небольшой вместимости Isuzu будут заменены на более объемные Mercedes-Benz.

Напомним, в Узбекистане с 17 августа возобновилось автобусное междугороднее сообщение, а общественный транспорт, включая метро - с 15 августа.

Теги:
рейсы, рейс, автобусы, автобус, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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