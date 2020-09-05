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Узбекский музыкант выступает на фестивале Москва многонациональная

Как представители Центральной Азии поздравили москвичей с Днем города

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200905/14916161/Kak-predstaviteli-Tsentralnoy-Azii-pozdravili-moskvichey-s-Dnem-goroda.html

В рамках празднования Дня города в столице России прошел фестиваль "Москва многонациональная: день культуры народов Центральной Азии".

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik, Лев Рыжков. Празднование Дня города в столице России из-за санитарных ограничений в этом году проходит необычно спокойно. Одним из немногих исключений стало мероприятие "Москва многонациональная", который проводился на открытом воздухе.

Ареной праздника стала спортивная площадка, на которой расставили столы и сервировали их блюдами национальной кухни народов стран Центральной Азии. А чуть в стороне в большом казане готовился настоящий узбекский плов, которым угощали всех желающих. На праздник приходили посмотреть и простые москвичи с детьми. Гости тоже не оставались без угощения.

Приготовление плова на празднике Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии
© Sputnik / Сергей Пятаков
Приготовление плова на празднике "Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии"

Организаторами фестиваля выступили Таджикский культурный центр, Общество туркменской культуры, кыргызская общественная организация "Мекеним Алаа-Тоо" и Всероссийской конгресс узбеков и узбекистанцев. К отмечанию дня Москвы были привлечены артисты. Были также организованы фотовыставки, одна из которых посвящена героям Великой Отечественной войны из республик Центральной Азии. Другая — работе национальных культурных объединений.  

Узбекские музыканты выступают на празднике Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии
© Sputnik / Сергей Пятаков
Узбекские музыканты выступают на празднике "Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии"

Праздник посетили и официальные лица. Приветственное слово произнес посол Таджикистана в РФ Имомуддин Сатторов.

"С этим городом связано очень много у меня лично, — сказал дипломат. — Тридцать лет назад мне посчастливилось стоять у истоков общества таджикской культуры. А сейчас я с удовольствием закладываю традицию "Москвы многонациональной" — праздника, который объединит все народы, проживающие в Москве. Москва стала одним из красивейших городов мира. Вклад в это внес каждый народ, представители которого здесь проживают".

Женщина в таджикском национальном наряде выступает на празднике Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии
© Sputnik / Сергей Пятаков
Женщина в таджикском национальном наряде выступает на празднике "Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии"

По официальным данным, в Москве живут представители 163 национальностей. И если бы все они пришли сегодня на праздник, устроенный кыргызской, туркменской, узбекской и таджикской организациями, то места было бы мало.

"Этот праздник мы должны отмечать на самых больших и красивых площадях Москвы, — отметил посол Таджикистана. — Я думаю, что десятки и сотни тысяч людей, для которых Москва стала второй родиной, тоже хотели бы быть здесь".

Женщина в киргизском национальном уборе на празднике Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии
© Sputnik / Сергей Пятаков
Женщина в киргизском национальном уборе на празднике "Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии"

После официальных речей начался концерт. Выступали певцы, коллективы, исполняющие музыку на народных инструментах и национальные танцы. В какой-то момент и сами гости праздника встали из-за столов и пустились в пляс.

Теги:
Центральная Азия, праздник, Россия, Москва



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