Как представители Центральной Азии поздравили москвичей с Днем города

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik, Лев Рыжков. Празднование Дня города в столице России из-за санитарных ограничений в этом году проходит необычно спокойно. Одним из немногих исключений стало мероприятие "Москва многонациональная", который проводился на открытом воздухе.

Ареной праздника стала спортивная площадка, на которой расставили столы и сервировали их блюдами национальной кухни народов стран Центральной Азии. А чуть в стороне в большом казане готовился настоящий узбекский плов, которым угощали всех желающих. На праздник приходили посмотреть и простые москвичи с детьми. Гости тоже не оставались без угощения.

© Sputnik / Сергей Пятаков Приготовление плова на празднике "Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии"

Организаторами фестиваля выступили Таджикский культурный центр, Общество туркменской культуры, кыргызская общественная организация "Мекеним Алаа-Тоо" и Всероссийской конгресс узбеков и узбекистанцев. К отмечанию дня Москвы были привлечены артисты. Были также организованы фотовыставки, одна из которых посвящена героям Великой Отечественной войны из республик Центральной Азии. Другая — работе национальных культурных объединений.

© Sputnik / Сергей Пятаков Узбекские музыканты выступают на празднике "Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии"

Праздник посетили и официальные лица. Приветственное слово произнес посол Таджикистана в РФ Имомуддин Сатторов.

"С этим городом связано очень много у меня лично, — сказал дипломат. — Тридцать лет назад мне посчастливилось стоять у истоков общества таджикской культуры. А сейчас я с удовольствием закладываю традицию "Москвы многонациональной" — праздника, который объединит все народы, проживающие в Москве. Москва стала одним из красивейших городов мира. Вклад в это внес каждый народ, представители которого здесь проживают".

© Sputnik / Сергей Пятаков Женщина в таджикском национальном наряде выступает на празднике "Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии"

По официальным данным, в Москве живут представители 163 национальностей. И если бы все они пришли сегодня на праздник, устроенный кыргызской, туркменской, узбекской и таджикской организациями, то места было бы мало.

"Этот праздник мы должны отмечать на самых больших и красивых площадях Москвы, — отметил посол Таджикистана. — Я думаю, что десятки и сотни тысяч людей, для которых Москва стала второй родиной, тоже хотели бы быть здесь".

© Sputnik / Сергей Пятаков Женщина в киргизском национальном уборе на празднике "Москва многонациональная: День культуры народов Центральной Азии"

После официальных речей начался концерт. Выступали певцы, коллективы, исполняющие музыку на народных инструментах и национальные танцы. В какой-то момент и сами гости праздника встали из-за столов и пустились в пляс.