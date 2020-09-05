Коронавирус в Узбекистане: главное на 5 сентября

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Статистика
Министерство здравоохранения в субботу сообщило о выявлении 218 случаев заражения коронавирусом. Общее число достигло 43 293.
Выздоровели еще 342 человека, всего — 40 774, то есть 94 процента от общего число инфицированных. На лечении находятся 2 176 пациентов.
Жертвами с начала пандемии стали 343 гражданина.
С 5 сентября — новые послабления
В Узбекистане с субботы возобновили работу театры, кинотеатры и парки отдыха. Кроме того, рестораны и кафе вновь могут принимать клиентов внутри заведений. С 15 августа они обслуживали посетителей только на летних площадках.
Очное обучение в вузах
Институты и университеты вернутся к занятиям в традиционной форме не ранее января-февраля 2021 года, заявил пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования страны Фарход Бабашев.
"С учетом первокурсников в столице ожидается появление более 100 тысяч студентов, что может сказаться на эпидемиологической ситуации", — отметил Бабашев.
Возвращение в Россию
Более 220 человек в субботу вернулись из Ташкента в Москву чартерным рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии", рассказали в Посольстве РФ в республике.
Дипломаты оказали пассажирам содействие в прохождении формальных процедур в аэропорту.
МНО дало советы родителям
Министерство народного образования подготовило рекомендации для граждан, чьи дети будут учиться в школах дистанционно.
Родителям посоветовали поддерживать распорядок и ритм дня, быть спокойными и сдержанными, ориентироваться только на официальную информацию.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено уже более 26,1 миллиона случаев заражения. Скончались свыше 865 тысяч человек.