В Ташкентской области задержаны двое мужчин, жаривших на даче марихуану

В общем и в целом у подозреваемых изъяли почти два килограмма наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сотрудники ОВД города Алмалык Ташкентской области задержали двоих граждан, подозреваемых в незаконном изготовлении наркотиков.

По данным следствия, 1 сентября 34-летний Х.А. и 25-летний Б.У. жарили на даче марихуану. При обыске правоохранители обнаружили целый казан с приготовленными наркотиками. Их общий вес составил 675 граммов.

Кроме того, в качестве вещественных доказательств были изъяты еще 1,25 килограмма марихуаны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта".

Предварительное следствие продолжается.