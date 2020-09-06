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Штамп марихуаны на стене

В Ташкентской области задержаны двое мужчин, жаривших на даче марихуану

© Flickr / nyuhuhuu
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200906/14918805/V-Tashkentskoy-oblasti-zaderzhany-dvoe-muzhchin-zharivshikh-na-dache-marikhuanu.html

В общем и в целом у подозреваемых изъяли почти два килограмма наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Сотрудники ОВД города Алмалык Ташкентской области задержали двоих граждан, подозреваемых в незаконном изготовлении наркотиков.

По данным следствия, 1 сентября 34-летний Х.А. и 25-летний Б.У. жарили на даче марихуану. При обыске правоохранители обнаружили целый казан с приготовленными наркотиками. Их общий вес составил 675 граммов.

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Следственный департамент при МВД Узбекистана
В Алмалыке задержаны лица, жарившие марихуану

Кроме того, в качестве вещественных доказательств были изъяты еще 1,25 килограмма марихуаны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта". 

Предварительное следствие продолжается.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, Алмалык, марихуана, наркотики



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