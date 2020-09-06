Министр энергетики Узбекистана возглавит Федерацию гребли и каноэ — НОК

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Uzbekistan Airways объявила о запуске двух рейсов в Нью-Йорк — даты Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 миллиона 244 тысяч сумов. О том, как их можно приобрести, читайте в материале. 518

В Ташкентской области задержаны двое мужчин, жаривших на даче марихуану В общем и в целом у подозреваемых изъяли почти два килограмма наркотиков. Возбуждено уголовное дело. 57