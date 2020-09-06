Министр энергетики Узбекистана возглавит Федерацию гребли и каноэ — НОК

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Министр энергетики Алишер Султанов избран председателем Федерации Rowing & Canoe.
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Решение о назначении нового главы федерации было принято после того, как ее бывший председатель Худоёр Ахмедов подал в отставку по состоянию здоровья.
Кандидатуру Султанова одобрили единогласно. Ранее он также избирался председателем Федерации шахмат (2013 год), президентом (2017 год) и вице-президентом (2018) Национального олимпийского комитета.
На должность зампредседателя федерации был назначен Шухрат Курбанов — глава профсоюза работников нефтегазовой отрасли и геологии Узбекистана.