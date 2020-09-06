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Министр энергетики Узбекистана возглавит Федерацию гребли и каноэ — НОК

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (389)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200906/14918887/Ministr-energetiki-Uzbekistana-vozglavit-Federatsiyu-grebli-i-kanoe--NOK.html

Ранее Алишер Султанов избирался председателем Федерации шахмат (2013 год), а также президентом (2017 год) и вице-президентом (2018) Национального олимпийского комитета.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Министр энергетики Алишер Султанов избран председателем Федерации Rowing & Canoe.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Решение о назначении нового главы федерации было принято после того, как ее бывший председатель Худоёр Ахмедов подал в отставку по состоянию здоровья.

Кандидатуру Султанова одобрили единогласно. Ранее он также избирался председателем Федерации шахмат (2013 год), президентом (2017 год) и вице-президентом (2018) Национального олимпийского комитета.

На должность зампредседателя федерации был назначен Шухрат Курбанов — глава профсоюза работников нефтегазовой отрасли и геологии Узбекистана.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (389)
Теги:
назначение, спорт, Алишер Султанов, Министерство энергетики



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