"Невеста из КНР" начнет обучать школьников Гулистана китайскому языку — МНО

В МНО сообщили о разработке специальных учебных программ, дающие право девушке преподавать китайский язык.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Министерстве народного образования рассказали об инициативе жителя Гулистана Муроджона Кенжабаева и его жены Ли Тинг преподавать китайский язык в средней школе в Гулистане.

Министерство народного образования Невеста из Китая будет обучать китайскому языку в Гулистане

Супруги поделились своими мыслями в соцсетях и столкнулись с препятствиями. В Республиканском центре образования решили помочь китаянке.

Специалисты центра разработали и подписали учебные планы и программы, которые дали девушке право преподавать китайский язык в школе.

"Инициативный гражданин — важный фактор развития страны. Принятие новых идей и предложений закладывает основу для рождения прогрессивных и важных идей", — отметили в МНО.

В ведомстве также выразили надежду, что в ближайшие годы в Гулистане появится собственная школа обучения китайскому языку.