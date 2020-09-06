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"Невеста из КНР" начнет обучать школьников Гулистана китайскому языку — МНО

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200906/14919664/Nevesta-iz-KNR-budet-obuchat-shkolnikov-Gulistana-kitayskomu-yazyku--MNO.html

В МНО сообщили о разработке специальных учебных программ, дающие право девушке преподавать китайский язык.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Министерстве народного образования рассказали об инициативе жителя Гулистана Муроджона Кенжабаева и его жены Ли Тинг преподавать китайский язык в средней школе в Гулистане.

Министерство народного образования
Невеста из Китая будет обучать китайскому языку в Гулистане

Супруги поделились своими мыслями в соцсетях и столкнулись с препятствиями. В Республиканском центре образования решили помочь китаянке.

Специалисты центра разработали и подписали учебные планы и программы, которые дали девушке право преподавать китайский язык в школе.

"Инициативный гражданин — важный фактор развития страны. Принятие новых идей и предложений закладывает основу для рождения прогрессивных и важных идей", — отметили в МНО.

В ведомстве также выразили надежду, что в ближайшие годы в Гулистане появится собственная школа обучения китайскому языку.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, школа, Гулистан, Китай



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