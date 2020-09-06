"Невеста из КНР" начнет обучать школьников Гулистана китайскому языку — МНО

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Министерстве народного образования рассказали об инициативе жителя Гулистана Муроджона Кенжабаева и его жены Ли Тинг преподавать китайский язык в средней школе в Гулистане.
Супруги поделились своими мыслями в соцсетях и столкнулись с препятствиями. В Республиканском центре образования решили помочь китаянке.
Специалисты центра разработали и подписали учебные планы и программы, которые дали девушке право преподавать китайский язык в школе.
"Инициативный гражданин — важный фактор развития страны. Принятие новых идей и предложений закладывает основу для рождения прогрессивных и важных идей", — отметили в МНО.
В ведомстве также выразили надежду, что в ближайшие годы в Гулистане появится собственная школа обучения китайскому языку.