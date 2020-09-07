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АрМИ-2020: какое место занял Узбекистан в общекомандном зачете

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (33)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14920736/ArMI-2020-kakoe-mesto-zanyal-Uzbekistan-v-obschekomandnom-zachete.html

Армейские международные игры прошли с 23 августа по 5 сентября. В этом году они состоялись в шестой раз.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Команда Узбекистана показала хороший результат на Армейских международные играх, заняв третье место в общекомандном зачете, сообщил министр обороны республики генерал-майор Баходир Курбанов.

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© Sputnik /
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"Команда Узбекистана в этом году выступала в 16 конкурсах и заняла призовые места в 14 из них. Показала хороший результат, в общекомандном зачете она заняла третье место", — сказал министр журналистам. Его цитирует РИА Новости.

На первых двух строчках — Россия и Беларусь соответственно.

Курбанов отметил: военнослужащим Узбекистана еще есть к чему стремиться и в чем совершенствоваться.

Он подчеркнул, что соревнования игр дают возможность военным всех стран повысить свой профессионализм.

Конкурс Дорожный патруль в Коканде
Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Военные Узбекистана выиграли конкурс "Дорожный патруль" на АрМИ-2020
"Я думаю, в первую очередь наши солдаты выигрывают содружеством и дружбой", — добавил министр.

Курбанов также поблагодарил РФ и своего российского коллегу Сергея Шойгу, который стал инициатором игр, за приглашение на соревнования.

Армейские международные игры прошли с 23 августа по 5 сентября. В этом году они состоялись в шестой раз.

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (33)
Теги:
Россия, военные, АрМИ-2020, Узбекистан



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