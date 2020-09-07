АрМИ-2020: какое место занял Узбекистан в общекомандном зачете

Армейские международные игры прошли с 23 августа по 5 сентября. В этом году они состоялись в шестой раз.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Команда Узбекистана показала хороший результат на Армейских международные играх, заняв третье место в общекомандном зачете, сообщил министр обороны республики генерал-майор Баходир Курбанов.

"Команда Узбекистана в этом году выступала в 16 конкурсах и заняла призовые места в 14 из них. Показала хороший результат, в общекомандном зачете она заняла третье место", — сказал министр журналистам. Его цитирует РИА Новости

На первых двух строчках — Россия и Беларусь соответственно.

Курбанов отметил: военнослужащим Узбекистана еще есть к чему стремиться и в чем совершенствоваться.

Он подчеркнул, что соревнования игр дают возможность военным всех стран повысить свой профессионализм.

"Я думаю, в первую очередь наши солдаты выигрывают содружеством и дружбой", — добавил министр.

Курбанов также поблагодарил РФ и своего российского коллегу Сергея Шойгу, который стал инициатором игр, за приглашение на соревнования.

Армейские международные игры прошли с 23 августа по 5 сентября. В этом году они состоялись в шестой раз.