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Девушка радуется своей фамилии в списках зачисленных абитуриентов

Когда абитуриенты Узбекистана могут узнать результаты экзаменов

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14922092/-Kogda-abiturienty-Uzbekistana-mogut-uznat-rezultaty-ekzamenov.html

Примерно 17 сентября будут организованы тестовые испытания для абитуриентов, которые не смогли сдать экзамен из-за высокой температуры.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Двадцать четвертого сентября абитуриенты смогут узнать информацию о поступлении в вуз, об этом сообщили на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

"Тринадцатого сентября планируется завершить все экзамены по всей республике, в некоторых регионах они заканчиваются раньше: например, в Фергане тестовые испытания закончатся 11 сентября", - заявил начальник управления ГЦТ Барно Ражабов.

По его словам, при хороших погодных условиях, примерно 17 сентября будут организованы тестовые испытания для абитуриентов, которые не смогли сдать экзамен из-за высокой температуры.

Соответственно, если считать с 17 сентября, то спустя одну неделю (24 сентября) абитуриенты смогут узнать информацию о поступлении в вуз.

Когда вузы Узбекистана вернутся к занятиям в аудиториях >>

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса приемная кампания в вузы была перенесена с августа на сентябрь. Вступительные экзамены стартовали с 2 сентября, они проводятся на открытом воздухе. В республике подготовлены 65 локаций, в основном, в парках и на спортивных объектах.

Теги:
вступительные экзамены, экзамен, абитуриенты, Узбекистан, Узбекистан



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