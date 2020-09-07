Когда абитуриенты Узбекистана могут узнать результаты экзаменов

Примерно 17 сентября будут организованы тестовые испытания для абитуриентов, которые не смогли сдать экзамен из-за высокой температуры.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Двадцать четвертого сентября абитуриенты смогут узнать информацию о поступлении в вуз, об этом сообщили на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

"Тринадцатого сентября планируется завершить все экзамены по всей республике, в некоторых регионах они заканчиваются раньше: например, в Фергане тестовые испытания закончатся 11 сентября", - заявил начальник управления ГЦТ Барно Ражабов.

По его словам, при хороших погодных условиях, примерно 17 сентября будут организованы тестовые испытания для абитуриентов, которые не смогли сдать экзамен из-за высокой температуры.

Соответственно, если считать с 17 сентября, то спустя одну неделю (24 сентября) абитуриенты смогут узнать информацию о поступлении в вуз.

Когда вузы Узбекистана вернутся к занятиям в аудиториях >>

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса приемная кампания в вузы была перенесена с августа на сентябрь. Вступительные экзамены стартовали с 2 сентября, они проводятся на открытом воздухе. В республике подготовлены 65 локаций, в основном, в парках и на спортивных объектах.