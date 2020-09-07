Еще около 900 узбекистанцев выехали на родину из Самарской области

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Еще около 900 узбекистанцев, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, выехали из Самарской области на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
"Еще около 900 граждан Узбекистана отправили на родину", — сказала собеседница агентства.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. В мае-августе в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях неоднократно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовали вывоз более семи тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.