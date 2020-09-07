13:53 07 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Участок железнодорожного пути

Еще около 900 узбекистанцев выехали на родину из Самарской области

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
Получить короткую ссылку
52 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/07/14922569.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14922518/Esche-okolo-900-uzbekistantsev-otpravili-na-rodinu-iz-Samarskoy-oblasti.html

Предыдущий поезд отправился в республику 31 августа с 922 гражданами. Он прибыл в Самарканд вечером 2 сентября.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Еще около 900 узбекистанцев, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, выехали из Самарской области на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Более 900 узбекистанцев вывезли на родину из Самарской области
Граждане Узбекистана, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. По состоянию на 28 августа в Кинеле находилось около двух тысяч граждан Узбекистана, из них 2 сентября специальным поездом домой вернулись 922 человека. Все пассажиры по прибытии были помещены на карантин.

"Еще около 900 граждан Узбекистана отправили на родину", — сказала собеседница агентства.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. В мае-августе в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях неоднократно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовали вывоз более семи тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

Теги:
пандемия, Узбекистанцы, Россия, Самарская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте открылся первый участок кольцевой линии метро — фото
На Тайване воздушный змей унес 3-летнего ребенка в небо — жуткие кадры
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться