Сколько людей вернулось домой после наводнения в Сардобе

В результате техногенной катастрофы было повреждено в общей сложности 4 710 домов, из которых 2 211 оказались непригодными для использования, а 2 499 находились в аварийном состоянии.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Правительственной комиссией Узбекистана принят ряд мер по ликвидации последствий затопления Сардобинского водохранилища, сообщает пресс-служба Сената.

"Восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят человек из 28 махаллей трех районов были эвакуированы в безопасные районы. На сегодняшний день 83,4% из них вернулись в свои дома", - говорится в информации.

В результате техногенной катастрофы было повреждено в общей сложности 4 710 домов, из которых 2 211 оказались непригодными для использования, а 2 499 находились в аварийном состоянии. На сегодняшний день план строительства 66 многоэтажных домов с 2 640 квартирами для размещения потерявших свои дома граждан завершено на 56%.

При этом 68 миллиардов сумов будет направлено на устранение проблем, связанных с вопросами в 12 населенных пунктах из-за повреждения четырех подстанций, 106 трансформаторов, 6 269 электрических столбов, 345 километров линий электросети.

В 13 населенных пунктах выполнены строительно-ремонтные работы в объеме на 129,7 млрд сумов по восстановлению 106,5 км сетей питьевого водоснабжения, 8 водораспределительных сооружений, 1 км сетей канализации.

Также в сообщении отмечено, что размер ущерба, нанесенного 32 из 175 субъектов предпринимательства, оценивается в 9,1 млрд сумов, при этом точный размер ущерба имуществу остальных 143 предпринимателей не рассчитан и компенсация не предусмотрена. Никаких практических мер принято не было.

Не решен вопрос возмещения незастрахованных убытков в размере 9,5 млрд сумов от 4 204 гектаров хлопковых и зерновых полей 54 хозяйств в Сардобинском, Акалтинском и Мирзаабадском районах. Аналогичные проблемы существуют и в сфере рыболовства, скотоводства, птицеводства и садоводства.

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Сообщается, что трудоустройство населения также не организовано на должном уровне: только 31 процент 4 325 вернувшихся из-за границы безработных граждан в 11 махаллях временно обеспечены работой.

По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.‌‌