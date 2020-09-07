МИД обнародовал требования для въезда соотечественников в зарубежные страны

По состоянию на 2 сентября, в общий список вошли 49 стран с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана опубликовали перечень требований для въезда соотечественников в зарубежные страны, в том числе и с целью учебы.

По состоянию на 2 сентября, в общий список вошли 49 стран с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами. Помимо этого, желающим выехать из страны, предоставлена ознакомительная информация о датах начала возобновления прямых регулярных авиарейсов с Узбекистаном.

Во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют перед выездом из республики дополнительно уточнить требования, необходимые для въезда в страну назначения, через диппредставительства. Данная предусмотрительная мера позволит избежать неточностей и удостовериться в наличии оснований, дающих право на въезд в государство.

Ранее в Министерстве транспорта сообщили о возобновлении международного авиасообщения со странами, где складывается благоприятная обстановка с коронавирусом. В частности, спецкомиссией была рассмотрена возможность восстановления регулярных авиарейсов с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Казахстаном.

Напомним: в связи с введенными карантинными мероприятиями, направленными на борьбу с распространением пандемии коронавируса, в Узбекистане с 16 марта были приостановлены все международные авиасообщения.