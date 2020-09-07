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Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

МИД обнародовал требования для въезда соотечественников в зарубежные страны

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14924040/MID-obnarodoval-trebovaniya-dlya-vezda-sootechestvennikov-v-zarubezhnye-strany.html

По состоянию на 2 сентября, в общий список вошли 49 стран с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана опубликовали перечень требований для въезда соотечественников в зарубежные страны, в том числе и с целью учебы.

По состоянию на 2 сентября, в общий список вошли 49 стран с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами. Помимо этого, желающим выехать из страны, предоставлена ознакомительная информация о датах начала возобновления прямых регулярных авиарейсов с Узбекистаном.

Во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют перед выездом из республики дополнительно уточнить требования, необходимые для въезда в страну назначения, через диппредставительства. Данная предусмотрительная мера позволит избежать неточностей и удостовериться в наличии оснований, дающих право на въезд в государство.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев
Пресс-служба МИД РФ
Зайцев назвал критерии для стран, с которыми РФ может возобновить авиасообщение

Ранее в Министерстве транспорта сообщили о возобновлении международного авиасообщения со странами, где складывается благоприятная обстановка с коронавирусом. В частности, спецкомиссией была рассмотрена возможность восстановления регулярных авиарейсов с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Казахстаном. 

Напомним: в связи с введенными карантинными мероприятиями, направленными на борьбу с распространением пандемии коронавируса, в Узбекистане с 16 марта были приостановлены все международные авиасообщения. 

Теги:
учеба, МИД Узбекистана, въезд, Авиасообщение, Узбекистан



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