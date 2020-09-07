В Бухаре задержали "fashion-фотографа", который обещал девушкам карьеру моделей

Мужчина заверял, что снимки появятся на обложке модных журналов, за каждое опубликованное фото он даже якобы готов был платить.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Бухаре по обвинению в мошенничестве задержан 31-летний гражданин, обещавший жительнице города Шахрисабз Кашкадарьинской области карьеру фотомодели.

По данным Бухарского областного УВД, мужчина представился известным фэшн-фотографом из столицы и 27 августа повез 31-летнюю женщину в Бухару, чтобы пофотографировать ее на фоне древних архитектурных памятников.

"Он обещал, что ее снимки появятся на обложке модного журнала, что это прославит ее как фотомодель. За каждое опубликованное фото пообещал платить по 850 тысяч сумов. Однако вместо гонораров взял с нее самой 650 тысяч сумов наличными якобы на оплату гостиницы", — пояснили корреспонденту Sputnik в информационной службе областного УВД.

Женщина почувствовала неладное и обратилась в полицию. Там подтвердили, что личность "фотографа" им известна, правда не в контексте мира высокой моды, а в довольно узких криминальных кругах.

Житель Мирзо-Улугбекского района столицы оказался ранее судимым за мошенничество. Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по той же статье.