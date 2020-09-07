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Весна в Ташкенте

Во второй половине недели станет теплее — прогноз погоды в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14924446/K-kontsu-nedeli-na-ulitse-stanet-teplee--prognoz-pogody-v-Uzbekistane.html

В ближайшие дни территория республики будет находиться под влиянием холодного антициклона. Прохладный воздух вторгся с районов Поволжья.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Узбекистан продолжает прибывать прохлада: вчера днем температура воздуха понизилась на 4-6 градусов и составила 26-28 градусов.

Золотая осень
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистан идет похолодание

Сегодня также чувствуется влияние холодного антициклона: столбики термометра днем показывают 25-30 градусов. 

Как отметили в Узгидромете, такая погода также сохранится во вторник и среду, после чего воздух начнет прогреваться.

С четверга по субботу температура будет колебаться в пределах 27-32 градуса.

Такие значения температуры ниже климатической нормы на 3-6 градусов, заключили синоптики.

Теги:
Узбекистан, Узгидромет, прогноз погоды



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