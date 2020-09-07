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Игра World of Tanks

Узбекистанцы смогут принять участие в международном турнире World of Tanks

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14925233/Uzbekistantsy-smogut-prinyat-uchastie-v-mezhdunarodnom-turnire-World-of-Tanks.html

World of Tanks — командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Казахстане с сентября по октябрь пройдет турнир BrainWarrior среди фанатов компьютерной игры World of Tanks, сообщили в пресс-службе компании "Маревен Фуд Тянь-Шань".

В нем смогут принять участие представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Призовой фонд составит миллион тенге.

Глава киберспортивного направления Wargaming в СНГ Алексей Корнышев
© Sputnik / /Антон Курилкин
Создатели World of Tanks: в Узбекистане играют в танки, и мы это ценим
Отборочные танковые баталии пройдут в Сети в формате три на три игрока. За двумя отборочными последует финал.

World of Tanks — командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века. В распоряжении участников 30 боевых карт, созданных на основе реальных локаций времен Второй мировой войны, и исторически достоверная техника 11 наций общей численностью более 600 единиц.

Игра имеет крупнейшую в СНГ аудиторию поклонников, отмечается в релизе. По мнению организаторов, в турнире примут участие около 400 команд.

Теги:
World of Tanks, компьютерные игры, турнир, Казахстан



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