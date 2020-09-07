Узбекистанцы смогут принять участие в международном турнире World of Tanks

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Казахстане с сентября по октябрь пройдет турнир BrainWarrior среди фанатов компьютерной игры World of Tanks, сообщили в пресс-службе компании "Маревен Фуд Тянь-Шань".

В нем смогут принять участие представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Призовой фонд составит миллион тенге.

Отборочные танковые баталии пройдут в Сети в формате три на три игрока. За двумя отборочными последует финал.

World of Tanks — командная массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века. В распоряжении участников 30 боевых карт, созданных на основе реальных локаций времен Второй мировой войны, и исторически достоверная техника 11 наций общей численностью более 600 единиц.

Игра имеет крупнейшую в СНГ аудиторию поклонников, отмечается в релизе. По мнению организаторов, в турнире примут участие около 400 команд.