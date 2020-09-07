Филиал МГУ в Ташкенте открыл набор по двум новым направлениям бакалавриата

На специальности "Филология (русский язык и литература)", а также "Реклама и связи с общественностью" выделено сто мест, сорок из них — за счет государственного гранта.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Ташкенте объявил о начале приема документов на новые направления бакалавриата.

На специальности "Филология (русский язык и литература)", а также "Реклама и связи с общественностью" выделено по 50 мест, в том числе по 20 - за счет государственного гранта.

Срок обучения в бакалавриате составляет четыре года.

Заявления о приеме можно предоставить только в дистанционной форме через информационную систему МГУ. Отмечается, что для подачи документов через данную платформу не требуется наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Замдиректора филиала МГУ Абдухаким Маманазаров заявлял, что в связи с пандемией вступительные экзамены и первые занятия будут проходить в режиме онлайн, но как только эпидемобстановка улучшится, вуз вернется к привычному режиму.

Известно, что вступительные испытания проведут в последней декаде сентября 2020 года. О точных датах будет объявлено позже.

Ранее сообщалось, что для открытия набора на новые направления, филиалу МГУ в Ташкенте необходимо было получить соответствующую разрешительную лицензию из Москвы.