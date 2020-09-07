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Здание филиала МГУ в Ташкенте

Филиал МГУ в Ташкенте открыл набор по двум новым направлениям бакалавриата

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14926851/Filial-MGU-v-Tashkente-otkryl-nabor-po-dvum-novym-napravleniyam-bakalavriata.html

На специальности "Филология (русский язык и литература)", а также "Реклама и связи с общественностью" выделено сто мест, сорок из них — за счет государственного гранта. 

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Ташкенте объявил о начале приема документов на новые направления бакалавриата. 

На специальности "Филология (русский язык и литература)", а также "Реклама и связи с общественностью" выделено по 50 мест, в том числе по 20 - за счет государственного гранта. 

Срок обучения в бакалавриате составляет четыре года.

Заявления о приеме можно предоставить только в  дистанционной форме через информационную систему МГУ. Отмечается, что для подачи документов через данную платформу не требуется наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
© Sputnik / Нина Зотина
Садовничий рассказал, как проходят занятия в филиалах МГУ во время пандемии

Замдиректора филиала МГУ Абдухаким Маманазаров заявлял, что в связи с пандемией вступительные экзамены и первые занятия будут проходить в режиме онлайн, но как только эпидемобстановка улучшится, вуз вернется к привычному режиму.

Известно, что вступительные испытания проведут в последней декаде сентября 2020 года. О точных датах будет объявлено позже. 

Ранее сообщалось, что для открытия набора на новые направления, филиалу МГУ в Ташкенте необходимо было получить соответствующую разрешительную лицензию из Москвы. 

Теги:
абитуриенты, Ташкент, МГУ имени М.В. Ломоносова



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