В Узбекистане ощущалось землетрясение

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В республике на территории Навоийской области ощущались подземные толчки. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
"7 августа в 19.15 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Узбекистане. Магнитуда М=3,8. Глубина 30 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 305 км в юго-западном направлении", - отмечает пресс-служба МЧС.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Самарканд — 132 км, 2 балла, Бухара — 135 км, 2 балла, Навои — 50 км, 3 балла.