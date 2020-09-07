В Узбекистане ощущалось землетрясение

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 сентября За весь период количество выздоровевших в республике составило 41 531 человек. После 6-месячного перерыва в стране заработали 329 школ, а также возобновили свою деятельность кинотеатры. 621

Филиал МГУ в Ташкенте открыл набор по двум новым направлениям бакалавриата На специальности "Филология (русский язык и литература)", а также "Реклама и связи с общественностью" выделено сто мест, сорок из них — за счет государственного гранта. 19