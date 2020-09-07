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В Узбекистане ощущалось землетрясение

© Sputnik / Игорь Носов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14926910/V-Uzbekistane-oschuschalos-zemletryasenie.html

Магнитуда М=3,8. Глубина 30 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 305 км в юго-западном направлении.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В республике на территории Навоийской области ощущались подземные толчки. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"7 августа в 19.15 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Узбекистане. Магнитуда М=3,8. Глубина 30 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 305 км в юго-западном направлении", - отмечает пресс-служба МЧС.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Самарканд — 132 км, 2 балла, Бухара — 135 км, 2 балла, Навои — 50 км, 3 балла.

Теги:
землетрясение, Навоийская область, Узбекистан



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