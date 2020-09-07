В одном из районов Ташкента временно отключат холодную воду

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В столице 8 сентября с 10.00 до 20.00 будет приостановлена подача холодной воды в Мирзо-Улугбекском районе, сообщает пресс-служба администрации.
В соответствии с программой подготовки к осенне-зимнему сезону планируется провести монтажные работы по замене вентиля сети питьевого водоснабжения на улице Кадырова.
Локация отключения холодной воды:
- массив Фируза;
- улица Оймарик;
- 1-й проезд Оймарик;
- улица Дукчи Эшона;
- улица 9 мая;
- улица Гулирайхон;
- улица Пилла.
По вопросам доставки питьевой воды граждан просят обращаться по телефонам справочной службы: + 998 (71) 265-38-54 и +998(71) 266-39-53.