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Сезонное отключение горячей воды

В одном из районов Ташкента временно отключат холодную воду

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14926980/V-odnom-iz-rayonov-Tashkenta-vremenno-otklyuchat-kholodnuyu-vodu.html

В соответствии с программой подготовки к осенне-зимнему сезону планируется провести монтажные работы по замене вентиля сети питьевого водоснабжения на улице Кадырова.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В столице 8 сентября с 10.00 до 20.00 будет приостановлена подача холодной воды в Мирзо-Улугбекском районе, сообщает пресс-служба администрации. 

В соответствии с программой подготовки к осенне-зимнему сезону планируется провести монтажные работы по замене вентиля сети питьевого водоснабжения на улице Кадырова.

Локация отключения холодной воды:

  • массив Фируза; 
  • улица Оймарик; 
  • 1-й проезд Оймарик; 
  • улица Дукчи Эшона; 
  • улица 9 мая; 
  • улица Гулирайхон; 
  • улица Пилла.

По вопросам доставки питьевой воды граждан просят обращаться по телефонам справочной службы: + 998 (71) 265-38-54 и +998(71) 266-39-53. 

Теги:
отключение воды, холодная вода, Ташкент



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