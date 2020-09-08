В Узбекистане учреждено Агентство по кадастру

В соответствии с документом, все полномочия Госкомземгеодезкадастра переданы Министерству сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Узбекистане будет создано Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете. Проект планируется реализовать на базе Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Данная инициатива предусмотрена указом президента от 7 сентября о кардинальном совершенствовании системы ведения учета земли и государственных кадастров.

В соответствии с документом, все полномочия Госкомземгеодезкадастра переданы Министерству сельского хозяйства.

Указом определены основные задачи и направления деятельности Агентства по кадастру в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в области геодезии и картографии, а также в отрасли ведения госкадастров.

Помимо этого, после государственной регистрации в Национальной географической информационной системе Узбекистана с 1 октября 2020 года вступят в силу решения, протоколы аукционов и тендеров, нотариально удостоверенные сделки и прочие документы, предусматривающие возникновение, изменение, отчуждение, ограничение и прекращение прав на земельные участки.

Кроме того, с 1 января 2021 года вся информация о типе, контурах, границах и владельцах земель будет внесена в онлайн-портал Агентства по кадастру, интегрированный с Национальной геоинформационной системой. На базе данной платформы будет полноценно осуществляться ведение земельного баланса и его отчетности, а также книга районного и городского земельного кадастра.

К тому же запланирован пересмотр расценок на госуслуги в сфере государственного кадастра объектов недвижимости. В том числе будет уменьшен размер сбора, взимаемого за госрегистрацию прав на сельскохозяйственные земельные участки.

Министерству сельского хозяйства поручено подготовить предложение о привлечении предпринимателей к выполнению работ по бонитировке почвы, определению нормативной стоимости сельскохозяйственных земель и проведению геоботанических исследований.