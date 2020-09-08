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Врач у постели пациента во время обхода в госпитале

Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 сентября

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (851)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200908/14933053/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-8-sentyabrya.html

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии в Узбекистане составило 41 825.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По состоянию на 17.00 8 сентября, количество граждан, инфицированных коронавирусом, в Узбекистане достигло 44 281 (+174).

Из 174 новых случаев выявлены: 152 – в Ташкенте; 14 - в Андижанской области; 6 - в Ташкентской области; 2 - в Навоийской области.

Динамика выздоровлений

К данному часу в медицинских учреждениях страны излечился от коронавируса 231 пациент. Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 41 825 (+231) человек - 94%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 098 пациентов.

Летальные исходы

В Узбекистане к этому часу от коронавируса скончались еще два узбекистанца: мужчина, 74-летний И. У., житель Учтепинского района Ташкента и женщина, 71-летняя М. И., жительница Юнус-Абадского района столицы.

В Узбекистане количество тестов на COVID-19 выросло до 40 тысяч в день

Сегодня COVID-19 в среднем регистрируется у 200-300 граждан республики, в то время как в августе ежедневный прирост составлял свыше 700 человек в день.

В Узбекистане тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как Россия помогает Узбекистану и другим странам в борьбе с COVID-19

Среди стран ближнего зарубежья самая большая помощь тест-системами, реагентами для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, а также термометрами для оснащения пунктов пропуска пришла Кыргызстану: 1 570 наборов на 157 000 исследований, реагенты для пробоподготовки на 157 000 исследований, 10 приборов для бесконтактного измерения температуры тела.

На втором месте Узбекистан — 1 385 наборов на 138 500 исследований, реагенты для пробоподготовки на 138 500 исследований.

Первая партия вакцины от коронавируса Sputnik V выпущена в гражданский оборот

Первая партия вакцины для профилактики коронавируса под названием Sputnik V прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот.

Вывозной рейс доставил 71 россиянина из Ташкента в Москву

Авиакомпания "Уральские авиалинии" во вторник доставила 71 россиянина из Ташкента в Москву спецрейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 27,4 млн человек. Зафиксировано свыше 892 тысячи летальных исходов, вылечились 18,3 млн жителей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (851)
Теги:
пандемия, Карантин, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус



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