Около тысячи мигрантов отправились из Ростова в Узбекистан на поезде

Оставшиеся граждане Узбекистана будут вывозиться со станции Лихая, куда их в среду отправят на электричках. Люди, ожидающие отправки, обеспечены водой и продуктами.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Около тысячи мигрантов, которые находились в палаточном лагере на вокзале Ростова-на-Дону, отправились на родину на первом вывозном поезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ростовской области.

Ранее правительство региона сообщало, что во вторник первый поезд должен вывезти более 900 человек в Узбекистан.

"В 13.18 состав отправился", - сказали в областном правительстве.

Как сообщил журналистам министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, оставшиеся граждане Узбекистана будут вывозиться со станции "Лихая", куда их в среду отправят на электричках. Он отметил, что люди, ожидающие отправки, обеспечены водой и продуктами.

В лагере на вокзале Ростова возвращения домой ждут около 2 тысяч узбекистанцев >>

Напомним, на вокзале в Ростове-на-Дону возвели палаточный городок для почти 2 тысяч граждан Узбекистана, ожидавших возвращения на родину. Среди них - женщины и дети.

По информации правительства Ростовской области, массовое скопление мигрантов на станции произошло из-за несогласованной с властями информации об отправке вывозного состава, распространенной в Интернете.