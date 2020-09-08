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Хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Гайрат Бегалиев

От коронавируса скончались хоким района Кашкадарьинской области и его заместитель

УзА
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (851)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200908/14933789/Ot-koronavirusa-skonchalis-khokim-rayona-Kashkadarinskoy-oblasti-i-ego-zamestitel.html

Также стало известно, что несколькими днями ранее, 6 сентября, заместитель хокима по вопросам сельского и водного хозяйства Мансур Рахмонов также умер из-за двусторонней пневмонии.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Сегодня, 8 сентября, от коронавируса скончался хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Гайрат Бегалиев, сообщает УзА.

Издание утверждает, что ранее у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Также стало известно, что несколькими днями ранее, 6 сентября, заместитель хокима по вопросам сельского и водного хозяйства Мансур Рахмонов также умер из-за двусторонней пневмонии.

Скончался и. о. хокима Бухарской области >>

Напомним, в августе исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов скончался на 66-м году жизни. 

Тридцатого июля на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщили, что COVID-19 обнаружен у и. о. хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (851)
Теги:
Кашкадарьинская область, хоким, хоким, Узбекистан, Узбекистан, смерть, Умер, Карантин, коронавирус



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