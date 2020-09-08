От коронавируса скончались хоким района Кашкадарьинской области и его заместитель

Также стало известно, что несколькими днями ранее, 6 сентября, заместитель хокима по вопросам сельского и водного хозяйства Мансур Рахмонов также умер из-за двусторонней пневмонии.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Сегодня, 8 сентября, от коронавируса скончался хоким Миришкорского района Кашкадарьинской области Гайрат Бегалиев, сообщает УзА.

Издание утверждает, что ранее у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Также стало известно, что несколькими днями ранее, 6 сентября, заместитель хокима по вопросам сельского и водного хозяйства Мансур Рахмонов также умер из-за двусторонней пневмонии.

Скончался и. о. хокима Бухарской области >>

Напомним, в августе исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов скончался на 66-м году жизни.

Тридцатого июля на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщили, что COVID-19 обнаружен у и. о. хокима Бухарской области Карима Камалова, он проходит лечение в Ташкенте.