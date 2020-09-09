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В Узбекистане произошло землетрясение

Matt Katzenberger
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200909/14934960/V-Uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie.html

Магнитуда составила 2,8, глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 249 км в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В Узбекистане снова ощущалось землетрясение. На этот раз - в Фергане, сообщает МЧС.

"Восьмого сентября в 20.04 произошло землетрясение в пограничной области Узбекистана и Кыргызстана. Координаты: 40,12 градуса северной широты; 71,76 градуса восточной долготы", - говорится в информации.

Магнитуда составила 2,8, глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 249 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Фергана: 29 км, 2 балла.

Теги:
землетрясение, Узбекистан, Узбекистан, Фергана, Фергана



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