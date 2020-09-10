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Шарап Уснатдинов

Скончался член Сената Олий Мажлиса, писатель Шарап Уснатдинов

Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Общество
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Уснатдинов — автор таких романов и рассказов, как "Кому поздно, а кому утро", "Последний охотник", "Что я видел, о чем мечтал", "Первый каракалпакский хореограф", "Молодость поэта". 

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Член Сената Олий Мажлиса, народный писатель Каракалпакстана, журналист, кавалер ордена "Эл-юрт хурмати" Шарап Уснатдинов скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента Узбекистана.

"Сенат Олий Мажлиса выражает глубокие соболезнования членам его семьи и близким", — говорится в публикации.

Причина смерти не названа.

Шарап Уснатдинов родился в 1942 году в Кегейлийском районе Каракалпакстана. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана).

Уснатдинов — автор таких романов и рассказов, как "Кому поздно, а кому утро", "Последний охотник", "Что я видел, о чем мечтал", "Первый каракалпакский хореограф", "Молодость поэта". 

В последние годы возглавлял фонд ветеранов в Каракалпакии.

Теги:
Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, Журналист, писатель, Каракалпакстан, Узбекистан



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