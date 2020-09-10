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В компьютерной игре Call of Duty впервые появилась карта Узбекистана — видео

© Sputnik / Константин Родиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14942898/V-kompyuternoy-igre-Call-of-Duty-vpervye-poyavilas-karta-Uzbekistana--treyler.html

Call of Duty: Black Ops Cold War — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, семнадцатая во франшизе Call of Duty и пятая игра в сюжетной подсерии Black Ops. Ее релиз запланирован на 13 ноября.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В новом мультиплеере Call of Duty: Black Ops Cold War появится карта Узбекистана, Анголы, Майами, Москвы, а также севера Атлантического океана.

Об этом сообщили разработчики на презентации игры.

YouTube / Call of Duty
Call of Duty®: Black Ops Cold War - Multiplayer Reveal Trailer

Небольшой фрагмент новой карты представлен в трейлере, опубликованном на YouTube. Локация получила название Crossroads.

Отмечается, что Узбекистан в мультиплеере будет представлен в виде горной и пустынной местности.

Выход игры запланирован на 13 ноября, она появится на всех популярных платформах: PC, Xbox One, PlayStation 4.

Кроме того, она будет доступна на консолях нового поколения PlayStation 5, Xbox Series X, одна немного позднее основного релиза. 

Теги:
технологии, Узбекистан, карта, компьютерные игры, компьютер



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