В компьютерной игре Call of Duty впервые появилась карта Узбекистана — видео

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В новом мультиплеере Call of Duty: Black Ops Cold War появится карта Узбекистана, Анголы, Майами, Москвы, а также севера Атлантического океана.
Об этом сообщили разработчики на презентации игры.
Небольшой фрагмент новой карты представлен в трейлере, опубликованном на YouTube. Локация получила название Crossroads.
Отмечается, что Узбекистан в мультиплеере будет представлен в виде горной и пустынной местности.
Выход игры запланирован на 13 ноября, она появится на всех популярных платформах: PC, Xbox One, PlayStation 4.
Кроме того, она будет доступна на консолях нового поколения PlayStation 5, Xbox Series X, одна немного позднее основного релиза.