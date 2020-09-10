Землетрясение в Таджикистане — его ощутили в нескольких городах Узбекистана

Подземные толчки силой в 2 балла чувствовались в Намангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке и Термезе.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Накануне вечером в Узбекистане ощущалось землетрясение, которое было зафиксировано в Таджикистане.

"Девятого сентября в 21.16 по ташкентскому времени (в 16.16 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане. Координаты: 37,37 градуса северной широты; 71,87 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина — 88 километров", — говорится в сообщении Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находилcя в 489 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган: 404 километра, 2 балла;

Андижан: 382 километра, 2 балла;

Фергана: 335 километров, 2 балла;

Гулистан: 438 километров, 2 балла;

Джизак: 464 километра, 2 балла;

Термез: 406 километров, 2 балла.

В других регионах республики сейсмоактивность не ощущалась.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.