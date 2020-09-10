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Генерал-майор Сабир Рахимов (в центре) и командующий артиллерией полковник Руденко разрабатывают план операции на подходах к городу Грудзендзу

Альбомы о вкладе в победу над фашизмом будут ежегодно выпускать в Узбекистане

© Sputnik / Н. Репин
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (280)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14946577/Albomy-o-vklade-v-pobedu-nad-fashizmom-budut-ezhegodno-vypuskat-v-Uzbekistane.html

В Великой Отечественной войне участвовало более 1,9 миллиона жителей республики, из них почти 540 тысяч погибли, 138 тысяч пропали без вести.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Книги-альбомы о вкладе народа в победу над фашизмом будут ежегодно выпускать в Узбекистане к 9 Мая — Дню памяти и почестей, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в четверг.

"Подготавливать книгу-альбом, всесторонне отображающую новые сведения в направлении достойного вклада, внесенного нашим народом в дело достижения Великой Победы во Второй мировой войне, ежегодно в преддверии 9 Мая наладить ее издание", - говорится в тексте документа, размещенном на сайте национального информагентства УзА.

Мирзиёев также поручил профильным ведомствам проводить работу по сбору материалов о героизме участников Второй мировой войны и ветеранов трудового фронта, проведению научных исследований на основе экспонатов и сведений, хранящихся в фонде государственного музея "Шон-шараф" ("Слава"), а также регулярному обогащению фондов Мемориального комплекса "Парк Победы".

Пресс-служба президента Узбекистана
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В соответствии с документом, для студентов и курсантов вузов страны на объектах "Парка Победы" также будут организованы научно-исследовательские работы, посвященные истории Узбекистана в военные годы. Также будет обеспечено "проведение на постоянной основе запланированных мероприятий по сохранению в памяти будущих поколений достойного вклада узбекского народа в дело достижения Победы над фашизмом во Второй мировой войне".

По инициативе Мирзиёева 9 мая к 75-летию Победы над фашизмом в Алмазарском районе Ташкента открылся парк Победы. При его создании был изучен опыт ряда зарубежных стран, в частности, России, по созданию подобных комплексов.

В республике сегодня проживают около 600 участников войны и более 30 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовало свыше 1,9 миллиона жителей республики, из них почти 540 тысяч погибли, 138 тысяч пропали без вести.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (280)
Теги:
президент Узбекистана, постановление, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, история, память, Узбекистан



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