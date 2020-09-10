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Университет Амити в Ташкенте запустил онлайн-лабораторию для студентов

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14947554/Universitet-Amiti-v-Tashkente-zapustil-onlayn-laboratoriyu-dlya-studentov.html

В Ташкенте создана инновационная компьютерная лаборатория, позволяющая проводить онлайн-занятия на высоком уровне. Об этом сообщает администрация столичного хокимията.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В университете Амити в Ташкенте создана инновационная компьютерная лаборатория, позволяющая проводить онлайн-занятия на высоком уровне. Об этом сообщают в администрации столичного хокимията.

"Студентам не надо будет думать о приобретении мощного компьютера и установке специального программного обеспечения — это все представит удаленно компьютерная лаборатория", - отмечается в релизе. 
Здание Университета Инха в Ташкенте
© Sputnik / Валерий Мельников
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Напомним: в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 7 января 2019 года в Ташкенте был открыт филиал индийского университета Амити. В вузе готовят специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. С недавних пор в данном учебном заведении также преподают бизнес-администрирование, туризм и экономику.

Теги:
программирование, лаборатория, Индия, вузы, Ташкент



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