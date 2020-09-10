Университет Амити в Ташкенте запустил онлайн-лабораторию для студентов

В Ташкенте создана инновационная компьютерная лаборатория, позволяющая проводить онлайн-занятия на высоком уровне. Об этом сообщает администрация столичного хокимията.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В университете Амити в Ташкенте создана инновационная компьютерная лаборатория, позволяющая проводить онлайн-занятия на высоком уровне. Об этом сообщают в администрации столичного хокимията.

"Студентам не надо будет думать о приобретении мощного компьютера и установке специального программного обеспечения — это все представит удаленно компьютерная лаборатория", - отмечается в релизе.

Напомним: в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 7 января 2019 года в Ташкенте был открыт филиал индийского университета Амити. В вузе готовят специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. С недавних пор в данном учебном заведении также преподают бизнес-администрирование, туризм и экономику.