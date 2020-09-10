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Россия оказала гуманитарную помощь школам стран СНГ

© Sputnik / Антон Уницын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14948708/Rossiya-okazala-gumanitarnuyu-pomosch-shkolam-iz-stran-SNG.html

РФ обеспечила горячим питанием учащихся начальных классов в ряде стран постсоветского пространства и передала учебным заведениям несколько тысяч учебников.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik, Данара Курманова. Россия помогла организовать горячее питание для 100 школ Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. Этот проект РФ реализовала, профинансировав Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН). Как сообщили редакции Sputnik в медиацентре ВПП ООН, с начала 2020 года РФ инвестировала в программу 26,5 млн долларов, и больше половины из них ориентировано на страны СНГ.

Учеба учебой, а обед по расписанию

Россия – один из крупнейших доноров Продовольственной программы ООН. В рамках этой инициативы только в 2020 году РФ поддержала 8 государств. Основное направление помощи ориентировано на страны СНГ – Армению, Кыргызстан и Таджикистан. Об этом свидетельствуют цифры: на эти три страны пришлось 58,5% российской помощи, или почти 15,5 млн долларов.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Поддерживая гуманитарные миссии ООН, РФ акцентирует внимание на школьных обедах. Так, по данным ООН, больше 15% граждан Армении живет в бедности. В основном это жители провинции, поэтому Россия финансирует ежедневное школьное питание в 6 регионах – Арагацотнской, Ширакской, Сюникской, Тавушской, Вайоцдзорской и Араратской областях.

В Кыргызстане ситуация обстоит точно так же: 70% бедных семей проживает в сельской местности. В связи с этим в мае этого года Россия отправила в 5 областей страны тысячу тонн продуктов – пшеничной муки и растительного масла, сообщают в медиацентре ВПП ООН.

Третьей страной, попавшей в список Продовольственной программы ООН, стал Таджикистан. Чтобы помочь стране решить проблему с нехваткой продуктов, до 2023 года Россия выделит около $21 млн на закупку продовольствия и ремонт столовых в школах Таджикистана.

Как отмечают в ВПП ООН, ранее, с 2013 по 2019 год Россия инвестировала в питание таджикских школьников порядка 41 млн долларов. "Благодаря этому в прошлом году более 500 тысяч учащихся 1-4 классов из 2 тысяч школ регулярно получали суп и традиционные таджикские лепешки", - уточняют в пресс-службе организации. Вклад России распространился на 52 сельских района Таджикистана.

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Впрочем, гуманитарная помощь России не ограничивается проектами ООН. Большой вклад в подготовку школьников к 1 сентября ежегодно вносит федеральное агентство "Россотрудничество".

По словам заместителя руководителя ведомства Павла Шевцова, на протяжении многих лет учреждение обеспечивает школы, а также центры науки и культуры на территории СНГ книгами – в частности, учебно-методической и художественной литературой. В этом учебном году агентство подготовило почти 100 тысяч книг для отправки в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию.

"Почему мы считаем это важным? Многие люди за рубежом заинтересованы, чтобы их дети изучали русский язык и, соответственно, читали книги на русском языке. Поэтому важно поставлять литературу в школы, чтобы у детей был беспрепятственный доступ к книгам", - сказал Шевцов.

Если предметные учебники помогают школьникам получать базовое образование, то сказки, повести, романы и нон-фикшн – это сочетание учебы и развлечения, считает эксперт. Чтение художественной литературы обычно является вариантом досуга, а потому должно приносить радость.

РЦНК передал книги по русской литературе школе Ташкентской области
РЦНК
РЦНК передал школе Ташкентской области книги по русской литературе

"Люди не должны задумываться, где брать книги. Предоставлять школьникам литературу в широком спектре – это задача "Россотрудничества", и мы каждый год ее выполняем", - заявил Павел Шевцов.

Книги в школы СНГ отправляет и другое российское учреждение – автономная некоммерческая организация "Русская гуманитарная миссия" (РГМ).

"1 сентября одной из школ в таджикистанском городе Турсунзаде было передано 580 книг – пособия по русскому языку и языкознанию", - рассказала Sputnik заместитель генерального директора РГМ Людмила Никитина.

Также она сообщила, что данное учреждение совместно с Министерством образования и науки РФ передала 21 280 учебников для 16 школ Кыргызстана. Доставить книги помогло Минобороны РФ.

Помимо этого, РГМ организовала реставрацию кабинете русского языка гимназии №2 в кыргызстанском городе Караколе.

"Силами нашей организации в классе сделали ремонт, закупили мебель и технику – интерактивную доску, компьютер, звуковые колонки и проектор, - пояснила Никитина. – Торжественное открытие кабинета состоялось 2 сентября".




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