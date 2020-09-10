Бегите с нами: подробности проведения Самаркандского полумарафона

Средства, вырученные с Samarkand Half Marathon, будут направлены на создание художественной студии в одном из интернатов Узбекистана для детей с аутизмом.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства объявил об открытии регистрации участников

Самаркандского полумарафона.

Samarkand Half Marathon – ежегодный благотворительный забег, организованный Фондом совместно с Минкультуры и Госкомитетом по развитию туризма, а также хокимиятом Самаркандской области.

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы о создании инклюзивной среды для людей с аутизмом и возможности их интеграции в социальную, культурную и общественную жизнь республики.

Отмечается, что средства, вырученные с помощью Samarkand Half Marathon, планируется направить на создание художественной студии в одном из интернатов Узбекистана для детей с аутизмом.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире, программа Samarkand Half Marathon в 2020 году подразумевает проведение спортивной части мероприятия в двух форматах – классический забег в Самарканде и виртуальный забег для тех, кто не сможет приехать в Узбекистан и принять участие в оффлайн-забеге", - сообщается в релизе.

Участники виртуального забега Полумарафона получат полную свободу выбора локации и дистанции. Полученные результаты будут фиксироваться через приложение Strava. Благотворительный забег стартует 1 ноября. В этом году в программу Полумарафона добавлены соревнования по скандинавской ходьбе.

Помимо этого, для ребят до 12 лет будет организован отдельный детский забег.

"Как я уже отмечал, важно сделать Полумарафон в Самарканде ежегодной акцией. И вот, спустя год, мы снова приступаем к работе над проектом, который помогает решить важные проблемы на пути к созданию доступной и инклюзивной среды", - отметил зампремьер министра Узбекистана, председатель организационного комитета Samarkand Half Marathon Азиз Абдухакимов.

"Cамаркандский полумарафон один из самых крупных благотворительных проектов, который не только призывает нас вести активный образ жизни, но и обращает внимание общественности на такую актуальную проблему как развитие инклюзивности. Организация проектов по созданию инклюзивной среды – это важная задача. У всех нас одна цель – обеспечить полноценную социальную интеграцию и создать равные условия для каждого жителя и гостя нашей страны", - подчеркнула заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева.

В рамках мероприятия также состоится образовательная и культурная программы, которые пройдут в цифровом формате. Для родителей детей с аутизмом представители благотворительной организации National Autistic Society из Великобритании проведут онлайн-лекции, а специалисты из Британского музея подробно расскажут об их инициативе Early Morning Explorers.

Кроме того, при поддержке российского проекта "Дружелюбная среда" намечено организовать серию онлайн-дискуссий, вебинаров и мастер-классов.