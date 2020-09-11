В Ташкенте пресечена деятельность подпольных заведений

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов Яккасарайского района проверили деятельность спа- и массажных салонов, сообщают в ГУВД столицы.

В районное отделение внутренних дел поступила жалоба от жителей многоэтажного дома о том, что спа-салон, расположенный на улице Шота Руставели, несмотря на введенные карантинные меры, незаконно осуществляет свою деятельность. Во время проверки в салоне действительно находился посетитель, 32-летний уроженец Андижанской области Фарход И., а также две массажистки: 24-летние Хилола М. и Шохиста Ч. Мужчина сказал, что пришел в салон по выложенному в Интернете объявлению. В ходе проверки было установлено, что девушки, помимо услуг массажа, за отдельную плату оказывают посетителям интим-услуги.

Кроме того, несмотря на установленные санитарно-эпидемиологические требования, принимало посетителей и кафе-караоке, расположенное на улице Шота Руставели. В отношении управляющей данного заведения, 31-летней Дилфузы Д., был составлен протокол по статьям "Нарушение требований по борьбе с бытовым шумом" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел". Также административные документы были предъявлены посетителям в соответствии со статьей "Употребление табачной продукции в общественных местах".

Помимо этого, была проверена бильярдная, расположенная на улице Бобура. Выявлено, что после 23.00 игорное заведение не прекращало свою деятельность. В отношении 41-летнего Абдурасула Д. составлен протокол о правонарушениях по статье "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел".