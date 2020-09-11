Я - тиктокер: как живут известные блогеры Ташкента

Корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с двумя успешными блогерами из Ташкента и выяснил, сколько времени у них уходит на создание контента, что мотивирует и кто им помогает.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В последнее время в Узбекистане набирает всю большую популярность китайская соцсеть TikTok. Молодежь постоянно снимает видеоролики, их начинают узнавать по всему миру.

Корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с двумя успешными блогерами из Ташкента и выяснил, сколько времени у них уходит на создание контента, что мотивирует и кто им помогает.

Рухсоре Миржалиловой, 20 лет. В TikTok она прославилась прежде всего своим умением хорошо двигаться под музыку. У девушки более 44 тысяч подписчиков и более миллиона лайков.

Тимуру Алиханову тоже 20 лет. Парень прославился своими смешными видео в TikTok: у него более 64 тысяч подписчиков и более миллиона лайков.

Lemon House, или Как все начиналось

Рухсора: "Если честно, изначально я TikTok ненавидела. Говорила: "Что за бред? Что за бред они снимают?". Я тогда была увлечена Instagram и акцентировалась больше на учебе. А потом посмотрела видео, выложенное знаменитой тиктокершей Чарли Дамелио. Меня привлекло то, как она очень круто танцует. Я сама занималась танцами и люблю танцевать. В итоге скачала приложение. Сначала в нем ничего не поняла. И думала, как вообще люди этим пользуются. Потом, начав просматривать видео, постепенно начала "зависать" в нем. Зародилась идея тоже начать снимать "тиктоки". О популярности тогда вообще не думала, снимала чисто танцы. А потом пошло-поехало.

Тимур: "Меня тоже совершенно не интересовал TikTok как сама соцсеть. Я начал использовать его как платформу, которая помогает направить всю аудиторию в Instagram, и увеличивал себе там посещаемость. Но уже сейчас я отношусь к TikTok серьезно.

Кстати, с Рухсорой мы познакомились во время карантина в Instagram. Решили встретиться, и она предложила создать свой собственный "дом" (объединения блогеров в TikTok. - Прим. ред.) и назвать его Lemon House. Сначала нам казалось, что это все займет очень долгое время... Но, к удивлению, у нас получилось сделать все за неделю. И сейчас мы с уверенностью можем сказать, что нам проект "взорвал" TikTok Узбекистана.

© Sputnik / Рухсора Миржалилова и Тимур Алиханов

На данный момент я уже покинул Lemon House, но Рухсора до сих пор является его основателем и его работа продолжается. У нас есть даже офис, и весь контент для соцсети снимается здесь.

Рухсора: "Я вообще не думала, что через эту платформу можно быстро прославиться. Хотя я третий месяц только в приложении, но это дало свои результаты. На улице меня очень часто узнают, многие говорят: "А, вы та тиктокерша"...

Конечно, вначале мои родные, друзья не знали, что я там есть.

Но потом, когда скрывать стало нечего, они меня раскритиковали. Мои друзья относились к этому несерьезно. "Тикток?! Зачем тебе это? Ты же поешь! Ты же музыкант. Зачем тебе такая фигня?!" - твердили они мне. Друзья мои были уверены, что это дело ниже моего уровня.

О чем ролики?

Рухсора: "Я все еще не определила свое направление. Мне нравится делать все понемногу. Могу потанцевать или же спеть, и это может понравиться моим подписчикам. Могу также снимать всякие приколы. Что может зайти, предугадать трудно. Но подписчикам конечно же нравится, когда я пою".

Тимур: "Я стараюсь делать разные жанры. Дело в том, что весь контент, который делается в Интернете, имеет срок службы 4 месяца. Поэтому каждые четыре месяца я добавляю в свой блог что-то новое: стиль или монтаж. Главное - не утомлять публику".

Создание контента

Рухсора: "Я очень долго работаю над видео. Мне постоянно что-то не нравится: то нитка торчит, то волосы не так смотрятся. Поэтому 2-3 часа минимум уходит. Но даже после этого я видео не сразу выкладываю. Да, могу часами просидеть над роликом и в итоге его не выложить".

Тимур: "Всегда по-разному. Но самое удивительное, что иногда сидишь над монтажом видео весь день, стараешься, что-то придумываешь.. выкладываешь - и тысячи просмотров. А потом случайно снимаешь какой-то короткий ролик, который смонтировал за пять минут, - его залайкали миллионы".

Мотивация и новые идеи

Рухсора: "Меня могут замотивировать совершенно незначительные вещи: просто какая-то книга или строчка из книги. Или же могу просмотреть какой-то клип и сразу вдохновиться. Иначе ничего не выйдет".

Тимур: "Иногда нам помогают даже подписчики: подают какие-то идеи или просят что-то снять. Также помогают родители, родственники и друзья. Главная для блогера - быть наблюдательным. Я фолловлю очень много других авторов контента, слежу за трендами и новостями. Я создаю контент исходя из того, что мне нравится и вдохновляет меня на данный момент".

Популярность в городе

Рухсора: "В первых порах я общалась со своими подписчиками, причем очень даже активно. Отвечала чуть ли не каждому. Но один раз обожглась и теперь стараюсь держать дистанцию".

Тимур: "Конечно, меня уже узнают на улице. Я к этому хорошо отношусь, почему бы и не сфотографироваться с ними на улице? Это те самые люди, которые ценят мое творчество, и я их уважаю".

Кибербуллинг

Рухсора: "Ой, в последнее время негативных комментариев в мой адрес стало больше. До этого я думала, что я нормально отношусь к этому. Но раньше, оказывается, на моей страничке не было никакого хейта.

Поначалу мне было жутко обидно – три дня была в шоковом состоянии. Нет, я не плакала и даже не читала дальше, что мне пишут. Но мне пересылали такие комментарии и говорили: "Вот, смотри, что о тебе пишут". Когда на меня все это обрушилось, мне пришлось успокаивать не себя, а своих близких людей, которые переживали больше меня. Но сейчас все более-менее уладилось. Хейта стало меньше. Я стараюсь не обращать на это внимание, потому что невозможно всем понравиться".

Тимур: "Я получаю удовольствие от негативных комментариев (смеется). Когда кто-то пишет мне матом в комментариях - я их просто благодарю! Тем самым воспитывая их. Вступать в споры с такими людьми бесполезно!".

Родители и TikTok

Рухсора: "Когда они узнали, сразу заявили, что они против. Но сейчас они, скажем, не как бы за. Хотя бывает, что поддерживают, но в то же время и не поддерживают в плане того, что они, скорее всего, боятся, что у меня что-то не получится. Все говорят, что мы живем в Узбекистане, что у нас особый менталитет, что эта профессия не для девочек. Мол, тебе еще замуж выходить. Поэтому семья меня в этом плане и не очень поддерживает.

Но они пытаются меня понять и идут на компромисс.

Мама очень строго следит, в отличие от папы. Она одна из первых просматривает мою историю и, бывает такое, сразу звонит и говорит: "Быстро убери это". Ей не нравится, когда я одеваю короткую одежду или же оголяю живот. Я всегда оправдываюсь, говоря, что это Тикток и, мол, что так нужно. С моей мамой очень тяжело идти на компромисс. У меня очень много видео и фото, которые я храню на телефоне, но не выкладываю".

Тимур: "Самое главное лично для меня - это поддержка моих родителей. Честно скажу, идея некоторых моих видеороликов - моей мамы. Четыре, пять - моего отца. Иногда даже мой брат подключается. С такой семьей возможно все, и я очень им за это благодарен".

Как стать тиктокером?

Рухсора: "Самое главное и важное - это не стесняться камеры. Потому что вначале, когда я начинала, тоже снимала на пол-лица, так как сама себе не нравилась. Наверное, это из-за комплексов. Самое главное - полюбить себя и больше работать на камеру. Учиться правильно преподносить себя - и все будет нормально".

Тимур: "Главное - поверить в себя! Сейчас TikTok переполнен совершенно разными блогерами. Ваша задача - стать уникальным, чтобы заинтересовать уже все видевшую молодежь".

Про планы на будущее

Рухсора: "Я вообще не собиралась становиться блогером. А в будущем хочу развиваться в сфере музыки, стать певицей и петь. Сцена – единственная моя мечта, которую я хочу осуществить. А блогинг - это просто рычаг, через который я хочу прославиться.

У меня нет музыкального образования и я не занималась вокалом. Я считаю, что музыкальное образование не обязательно. Очень много тех, которые отучились в консерватории и они могут и знают, как играть на фортепиано и других музыкальных инструментах. Но о них никто не знает, о них никто не слышал. Главное – оказаться в нужное время в нужном месте и просто делать что-то новое. Да, я раньше думала, что нужно музыкальное образование. Но теперь как поняла: нет. Если у вас есть слух, если вы в этом разбираетесь, то вы можете спокойно стать музыкантом".

© Sputnik / Рухсора Миржалилова и Тимур Алиханов

Тимур: "Блог - это не профессия и не сфера деятельности. Это инструмент для их создания. Многие иностранные блогеры смогли в этой сфере основать свой бизнес, продакшн, начали профессионально заниматься музыкой и так далее. В настоящее время у меня уже есть несколько собственных проектов. Кроме того, у нас открылись магазины. Все отлично, но пока я не нашел себя. Лет через пять-шесть я уже смогу заниматься каким-то своим делом, возможно, будут счастливым отцом".