Сенат Олий Мажлиса одобрил закон о международном арбитраже

Закон направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву, документ должен выступить в силу спустя полгода после его опубликования.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в онлайн-режиме в пятницу одобрил закон "О международном коммерческом арбитраже", сообщили в информационной службе верхней палаты.

Закон принят Законодательной палатой парламента Узбекистана в октябре 2019 года и был передан на одобрение Сенатом. В феврале верхняя палата отклонила документ и отправила его на доработку из-за отсутствия ряда норм, принятых в международном праве.

Закон направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву, документ должен выступить в силу спустя полгода после его опубликования.

В доработанном документе были уточнены понятия предмета спора, который может быть рассмотрен международным коммерческим арбитражем. Кроме того, в закон добавлена международная норма об иммунитете арбитров и участников арбитражного разбирательства.

Мирзиёев еще в ноябре 2018 года поручил профильным ведомствам завершить разработку проекта "О международном коммерческом арбитраже" и типового закона ЮНИСТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) "О международном торговом арбитраже". С 1 апреля 2018 года в стране вступил в силу Экономический процессуальный кодекс, предусматривающий механизм признания решений иностранных судов и арбитражей.