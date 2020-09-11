Гражданин КНР пытался обмануть узбекистанца при продаже кирпичного завода

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Следственное управление при УВД Андижанской области поступило заявление о совершении мошеннической операции, связанной с продажей предприятия по производству кирпичей. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.
В ходе проведенного расследования было установлено, что в период с мая 2018 года по 7 марта 2019 года 49-летний подданный Китая Л. Ж. обещал продать уроженцу Андижанской области Ж. А. кирпичный завод за $1 млн. Он получил от потенциального клиента предоплату в размере $645 тыcяч, но так и не оформил необходимые документы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
В данный момент ведется предварительное следствие.