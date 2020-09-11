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Преступник за решеткой

Гражданин КНР пытался обмануть узбекистанца при продаже кирпичного завода

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200911/14954786/Grazhdanin-KNR-pytalsya-obmanut-uzbekistantsa-pri-prodazhe-kirpichnogo-zavoda-.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В данный момент ведется предварительное следствие. 

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Следственное управление при УВД Андижанской области поступило заявление о совершении мошеннической операции, связанной с продажей предприятия по производству кирпичей. Об этом сообщают в МВД Узбекистана. 

В ходе проведенного расследования было установлено, что в период с мая 2018 года по 7 марта 2019 года 49-летний подданный Китая Л. Ж. обещал продать уроженцу Андижанской области Ж. А. кирпичный завод за $1 млн. Он получил от потенциального клиента предоплату в размере $645 тыcяч, но так и не оформил необходимые документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 

В данный момент ведется предварительное следствие. 

Теги:
Андижанская область, Следственный департамент при МВД Узбекистана, МВД Узбекистана, мошенничество



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