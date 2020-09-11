Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 сентября

По состоянию на 17:00 часов 11 сентября в Узбекистане зарегистрированных случаев коронавируса составляет 46 160 (+233).

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По состоянию на 17:00 часов 11 сентября в Узбекистане зарегистрированных случаев коронавируса составляет 46 160 (+233).

Новые случаи выявлены: 117 - в городе Ташкенте; 66 - в Ташкентской области; 50 - в Наманганской области.

Динамика выздоровлений

В настоящее время в стране выздоровели 42 857 (+302) пациентов. Получают лечение - 2926.

Летальные исходы

Скончались еще двое пациентов: 62-летний житель Паркентского района Х.А. и 49-летняя жительница Шайхантахурского района З.Д.

С 14 сентября поэтапно возобновят работу ДОО

ДОО позволят осуществлять работу только с разрешения кенгашей народных депутатов, служб санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, а также при согласии родителей.

Кроме того, работа электронной очереди на запись в ДОО возобновится не раньше ноября. В условиях послабления карантинного режима ответственными ведомствами рекомендовано создание групп с посещением не более 15 человек.

Нацпалата Узбекистана и министр труда и занятости Индии обсудили развитие цифровой медицины

В планах разработчиков CyberPatient снабжение симулятора, работающего сегодня с использованием английского языка, субтитрами на других международных языках, в частности на русском. Это еще больше расширит возможность студентов-медиков, а также действующих врачей многих стран, в том числе Узбекистана, по использованию этой инновационной платформы. Онлайн симулятор дает возможность врачам отточить теоретические знания, повысить точность принятия клинических решений, а это всегда ведет к повышению уровня ухода и безопасности для пациентов.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 28,2 млн человек. Зафиксировано свыше 910 тысячи летальных исходов, вылечились 19 млн жителей.