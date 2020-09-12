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Председателем Федерации рукопашного боя назначен глава Нацгвардии

Пресс-служба Нацгвардии Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200912/14959410/Predsedatelem-Federatsii-rukopashnogo-boya-naznachen-glava-Natsgvardii.html

В рамках совещания делегаты единогласно поддержали кандидатуру Рустама Джураева на должность руководителя спортивной организации.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Накануне состоялась конференция Федерации рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана под председательством министра физической культуры и спорта Дилмурода Набиева. На встрече присутствовали советник президента Абдужаббор Абдувохидов, командующий Национальной гвардии генерал-майор Рустам Джураев и прочие должностные лица. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

В рамках мероприятия был заслушан отчет о проделанной работе, а также единогласно выдвинута кандидатура командующего Национальной гвардии Р. Джураева на должность председателя Федерации рукопашного боя правоохранительных органов Узбекистана.

В ходе совещания вновь избранный председатель Федерации озвучил основные меры, направленные на дальнейшее развитие данного вида спорта:

  • активизация работы по широкому вовлечению в этот вид спорта сотрудников и военнослужащих правоохранительных органов;
  • популяризация рукопашного боя как вида спорта среди молодежи и подростков, проведение бесплатных тренировок для детей из малообеспеченных семей и домов "Мехрибонлик";
  • приглашение в страну ведущих спортсменов мира для проведения семинаров и мастер-классов;
  • материально-техническое укрепление существующих спортивных баз, создание условий для подготовки профессиональных спортсменов;
  • проведение в следующем году чемпионата мира в Ташкенте с участием представителей из более 40 стран, рассмотрение вопроса организации Азиатской федерации рукопашного боя со штаб-квартирой в столице Узбекистана.

Кроме того, Рустам Джураев предложил ежегодно проводить национальные и международные соревнования по рукопашному бою на Кубок командующего Национальной гвардии республики. Помимо этого, председатель дал распоряжение о создании официального веб-сайта Федерации и страниц в социальных сетях с целью продвижения и популяризации рукопашного боя как вида спорта.

Теги:
Узбекистан, Национальная гвардия Узбекистана, нацгвардия



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